- Nem működő automaták, hátrahagyott palackok, lassú begyűjtés: áldatlan állapotokat hozott a visszaváltási roham

2024-08-06 13:33:00

Heteken belül orvosolható, kezdeti nehézségekkel indokolták lapunk megkeresésére a Mol-hátterű Mohunál a néhány palackvisszaváltó automata körül mostanság tapasztalható, áldatlan állapotokat.

Az új, palackonként 50 forintos visszaváltási rendszer, fél éves rákészülés után, július elsején fordult éles üzembe. Ez azt jelenti, hogy akkortól az italgyártók – néhány szabályerősítő kivételtől eltekintve – nem állíthatnak elő, illetve szállíthatnak ki a boltokba „ingyenes” italpalackot. A visszaválthatóságot a címkén megfelelő ábrák, így egy körbe foglalt 50-es, illetve a gép által értelmezhető vonalkód jelölik. Bár a rendszer már januártól beindult, a jelek szerint nagy mennyiségű, visszaváltható palack csak július elsejétől lepte el a boltokat. A vásárlók pedig, érthetően, vissza szeretnék kapni a palackonként kifizetett, plusz 50 forintjaikat.

Az elmúlt fél év során csak kerülgetett automaták körül így egyre áldatlanabb állapotok tapasztalhatók. A gépek sokak szerint rosszak: vagy, valamiféle hibaüzenet kíséretében, nem működnek, vagy a mégoly sértetlenül megőrzött palackokat egyáltalán nem, illetve csak sokadik próbálkozásra fogadják be.

Az automaták mellett a nem visszaváltható csomagolásoknak elhelyezett gyűjtők színültig teltek, így rendszerint a földön sorakoznak a különböző, vissza nem váltható, vagy épp a sikertelen próbálkozásokat megunva a rászorulóknak hátrahagyott, visszaváltható palackok.

Így a helyiségekben gyakran találkozni a visszaváltást pénzkeresetnek tekintő, rászorulónak látszókkal is. A boltok visszajelzései alapján előfordul, hogy a jól működő automatákból származó, összebálázott palackokat sem szállítják el ütemesen, így azok leginkább raktáraikban gyűlnek.

A Mohunál megkeresésünkre nagyon jó jelnek nevezték, hogy a vásárlók ilyen gyorsan és nagy számban hozzák vissza a palackokat. A napi visszaváltási szám, elképesztő emelkedést mutatva, néhány hét alatt, 3,5 millióra nőtt – írták. Ennyi palack, üveg és doboz hulladéka tehát immár biztos, jó helyre kerül. A bővülés várhatóan tovább folytatódik: a végcél, vagyis az érintett italos palackok legalább kilenctizedének begyűjtése, napi körülbelül 7,5 millió visszaváltásnak felel meg. A kezdeti tapasztalatok alapján, hetente többszöröződő feladatok mellett, az összes szereplőnek – az automaták gyártóinak, a boltoknak és a szállítóknak is – fel kell venniük a ritmust – fogalmaztak. De a Mohu szerint néhány héten belül rendeződhetnek a sorok.

A cég kiemelten fontosnak tartja az automaták környékének tisztán tartását és azok rendszeres ürítését, amiért cserébe a boltok minden egyes visszaváltott palack után üzemeltetési díjat kapnak. Az – automatástól némiképp eltérő, egyelőre ritkább – kézi visszaváltóknál hasonló elszállítási gondokról nem hallottak. Bár a berendezés-gyártók szervizigényeket kezelő ügyfélszolgálatain valóban tapasztaltak fennakadásokat, a vizsgált esetek 90 százalékában végül nem a gép, hanem a bolt hatáskörébe tartozó üzemeltetés bizonyult hibásnak.

Így előfordult, hogy résnyire nyitva maradt a berendezés ajtaja, megtelt a tárolóedény, vagy az áramellátás, illetve az internetkapcsolat maradt ki.

Sokszor az is segít, ha a személyzet „kicsit megrázza a zsákot”. A gyártók a Mohu felé szerződésben vállalták a boltok rendelkezésre állását – hangsúlyozták a cégnél. Az a gépmárka, ahol ügyfélszolgálati fennakadásokat tapasztaltak, ennek elhárítása mellett vállalta, hogy végigjárja a problémás boltokat és frissítik az ott dolgozók ismereteit is – közölték a Mohunál. Bár elsőre minden berendezés használata ütközhet kisebb nehézségekbe, a nemzetközi tapasztalatok alapján a fogyasztók hamar megszokják az új rendszert. Fontos, hogy az automatába helyezett palackon a vonalkód ép és leolvasható legyen. Idéztek olyan fogyasztói visszajelzéseket, miszerint akadt, akinek az automata kezdetben sokszor visszadobta a palackjaik, ám utána ráérzett a behelyezésre, így például ügyelt arra, hogy a vonalkód mindig felfele mutasson, ami után már minden „ment, mint a karikacsapás”.

Arra a szintén visszatérő panaszra, hogy a látszólag szabályosan felcímkézett palackot az automata úgymond regisztráció híján dobja vissza, a Mohu megismételte: lezárt regisztráció előtt visszaváltható palackot forgalomba hozni tilos. Így ha egy ügyfél ilyet tapasztal, az esetet feltétlenül jelezze a boltnak, illetve nekik. Az egyes esetekben még most is zajló termékregisztrációk sebességére utaló kifogások kapcsán leszögezték: bár a gyártók előtt tavaly október óta nyitva állt a lehetőség, sokan a határidő előtti utolsó pillanatig vártak a jelentkezéssel. A visszaváltók társadalmi összetételét nem vizsgálják: inkább üdvözlik, hogy segítségükkel egyre több, eddig akár a patakpartra dobott palackot dolgozhatnak fel. Az üzemeltetési gondok megoldása már csak azért is az érintettek, így a boltok és az Mohu közös érdeke, mert azon túl, hogy az üzletek minden palack után juttatásban részesülnek, a vevők a visszatérített díj 80-90 százalékát, a voucheren keresztül, helyben vásárolják le. Az átutalást választóknak a pénz beérkezési idejére vonatkozó panaszai kapcsán rögzítették: kezdetben, kiemelt leterheltség mellett, előfordulhatott, hogy a folyamat elhúzódott. De ha elindult az utalás, a pénzt mindenki megkapja. Most, annak érdekében, hogy az összeg harminc másodpercen belül mindenki számláján megjelenjen, finomhangolják a rendszert. Mégis jelzi a szolgáltatás népszerűségét, hogy a kapcsolódó telefonos alkalmazásban már 600 ezren regisztráltak – tették hozzá. Sokan választják a jótékonyságot is.

Bár mára a visszaváltásra kötelezett, 400 négyzetméternél nagyobb boltok mindegyikében felállt a rendszer, manapság a kereskedők inkább arra panaszkodnak, hogy a Mohunál nehézkesen bírálják el a nem kötelezett üzletek csatlakozási igényeit.

Míg az Országos Kereskedelmi Szövetség adatai szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 33 ezer élelmiszer- és élelmiszer-jellegű vegyesbolt működik – közülük mintegy 10 ezer, zömmel kisebb egységet önálló vállalkozó vezet –, a Mohu korábbi adatai szerint ezek közül mintegy 3100 ponton üzemel automata és körülbelül ezerrel kötöttek kézi visszaváltási szerződést. Mindazonáltal e szám további emelkedésében bíznak. A szakszóval horeca-ágazatnak nevezett hotelek, éttermek, kávézók stb. két lehetőség közül is választhatnak. Ha már felszolgálás előtt kitöltik az italt, a vendégnek nem számíthatják fel a tételenként 50 forintot, de a Mohu, kezelésidíj-fizetés mellett, tőlük is elszállítja a palackokat. Illetve vállalhatnak kézi átvételt is. Ilyen esetben, bár értékesítéskor felszámolják az 50 forintot, az üres palackot, a díj visszafizetése mellett, szintén beveszik. A Mohunál azt is hangsúlyozták, hogy a vissza nem váltott palackok után náluk „megmaradó” 50 forintokat a rendszer működtetésére-fejlesztésére kell fordítaniuk, ami tehát nem „a nyereségüket növeli”. Jó, hogy elindult a tisztább utcákat és környezetbarát feldolgozást eredményező, új visszaváltási rendszer: a gyors felfutás kezelését az érintettek most tanulják, de a visszagyűjtés egyre olajozottabb lesz – összegezték véleményüket a Mohunál.

A kereskedők mindent megtesznek A palackvisszaváltás az elmúlt évek egyik legnagyobb, a kereskedelmi ellátási láncot is érintő rendszerfejlesztése – szögezte le az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Az ehhez hasonló megaprojektek mindig rejtenek olyan kockázatokat, amelyekre nehéz száz százalékban felkészülni. Előfordulhatnak emberi hibák, megcsúszott folyamatok – mint például a gyártói regisztráció –, de egy éles indulás előtt a várható vásárlói fogadtatás is nehezen becsülhető. Mindezek mellett a kereskedők nap mint nap találkoznak olyan problémákkal, hiányosságokkal, amelyek talán elkerülhetők lettek volna – vélekedett a főtitkár. Felvetette, hogy a kereskedőknek miért az éles üzemben kell szembesülniük az informatikai rendszer hiányosságaival, ami az elszállítások szervezését és irányítását is hátráltatja. A főtitkár nehezen érti, hogy az áruházak miért az éles induláskor szembesülnek az alvállalkozók szűkös szállítási képességeivel, vagy miként csúszhat napokat a gépek javítása. Kérdésünkre azt is közölte, hogy egyes áruházaknál tényleg megjelent a szervezett hulladékbegyűjtés, de erre jelenleg nincsenek pontosabb becsléseik. A vásárlókkal a kereskedők tartják a kapcsolatot: az áruházak dolgozói mindent megtesznek a problémák elhárítására, de az esetlegesen felhalmozódó hulladék látványa nem javítja a vásárlási élményt – szögezte le Kozák Tamás.