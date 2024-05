Júliusban élesedik a visszaváltás, a januári határidő ellenére a nagyobb üzletek több mint egytizede máig nem szereltette be az automatákat

Marnitz István;

2024-05-15

A gépek és az informatikai fejlesztés költsége 50 milliárd forint lehet – mondta lapunknak adott interjújában Szabó Szilvia, a hazai hulladékgazdákodási koncessziót tavaly 35 évre elnyerő Mol Mohu nevű szakcégének vezetője.

Hogy áll az új visszaváltási rendszer? A Greenpeace néhány hete még csak az Aldiban talált egy saját márkás vizet és egy Sparban egy kézműves sört, amit a zöldszervezet a július 1-ig kitolt végső átállási határidőhöz képest lehangolónak tart.

Én azokat a termékeket ismerem, amelyeket a gyártók nálunk már regisztráltak. Naponta százasával érkeznek a mintapalackok. Még számos céget és terméket várunk. Így a következő pár hónapban is hasonló vagy még ennél is ütemesebb eljárásokra számítunk. Azt, hogy ezek közül mennyi került már ki a polcokra, nem tudjuk. Az új csomagolások piaci bevezetése július 1-ig a gyártó saját döntése. Az elmúlt hónapban hozzánk több mint 10 ezer visszaváltásról érkezett adat, de a szám az év végéig akár napi 2,5 millióra is felfuthat. Már az eddigi ügyletek is tucatnyi, forgalomban lévő, egyszer használatos, visszaváltható italfajtára engednek következtetni. Ezek között akadnak tömegtermékek is. Egy részük talán vidéki üzletekben jelenik meg, ezért eshetnek ki a látótérből.

Nehezen tudom elképzelni az 50 forinttal drágább italokért kígyózó sorokat.

Ez is változni fog, de a tudatos vásárlók már most keresik a lehetőséget. Ne feledje: ha visszaviszi a palackot, az összeg újra az öné. A tételt vélhetőleg ezért sem tekinti áremelő tényezőnek az MNB. Nem hallottam olyan államról, ahol a bevezetés után az új díjak miatt esett volna a kereslet.

Milyen visszaváltási arányra számítanak?

Az első, tört évben, más államok tapasztalatai alapján, 70 százalék körüli értéket várunk. Erről futhat fel a szint 80, majd 90 százalékra.

Nem tartanak attól, hogy a maradék reményében az összes köztéri kuka szét lesz túrva, vagy rászorulók sorra járják a lakásokat, visszaváltható palackokért kopogtatva?

A hasonló helyzetű államokban sem alakultak ki ilyen helyzetek. Ellenben a rendszer bevezetésével a közterületekről, a természetből, teljesen eltűntek a visszaváltható csomagolási hulladékok. A díjért cserébe valakinek mindig megéri az erőfeszítés.

Olyannyira, hogy ez korábban aludobozonként 2-3 forintért is megérte. Az új rendszer beálltáig miért vezették ki az eddigit? Most éppenséggel még azt se veszik vissza, amit korábban igen.

A többször használatos – szakszóval többutas – üvegek visszaváltása folytatódik. Sőt a mi gépeink egy része is alkalmas ezek fogadására. Az egyszer használatos aludobozok ön által említett, másik, önkéntes visszagyűjtési rendszerével a gyártók a palackok után fizetendő termékdíjat takaríthatták meg. Mivel viszont 2023. júliusában a termékdíjat felváltotta a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Extended Producer Responsibility, EPR), a gyártóknak már nem érte meg a térítéses visszaváltás. Bizonyos méret felett az általuk árusított termékek csomagolását ma is minden boltnak ingyen át kell vennie. A szelektív gyűjtő szintén jó irány. Ilyen edények a visszaváltógépek mellett is találhatók.

Július 1-je után kiadnak-e egyáltalán a gyártók vissza nem váltható, 1 deci és 3 liter közötti pet- vagy alumíniumpalackot?

Lesz néhány kivétel. Ide tartoznak például a tejet tartalmazó italok, vagy azok a termékek, amelyeket a gép a formája miatt nem képes feldolgozni. Bizonyos méret felett és alatt ilyenek például az unicumos üvegek, egyes, nagyon különleges formájú szeszmárkák, vagy néhány egy decis kiszerelés. Alapkövetelmény, hogy a gép az átvételkor azonnal összeroncsolhassa a palackot.

Az automatákon miért csak magyarul tájékoztatják a vásárlókat és miért nem szerepel rajta a bekarikázott 50-es?

A kijelzőkön a megfelelő nyelvválasztás után a feliratok angolul és németül is olvashatók. Az 50 forintos ábrát pedig azért nem nyomtattuk rá, mert az összeg a berendezések várható több évtizedes élettartama alatt változhat. Hamarosan átfogó reklámkampány indul, hogy júliusra mindenki tudja, mikor, mit, hova kell dobni.

Mikor lesz kész a visszautalást lehetővé tévő alkalmazás?

Napokon belül.

Nem zavarja meg a hazai vásárlókat a négyzet alakú, horvát, 50 lipás visszaválthatóságú logó?

A környező államok közül Szlovákiában, Romániában, Horvátországban már működik, Ausztriában pedig 2025 januárjában indul a rendszer. Óhatatlanul várható, hogy egy-egy palackon több nemzet visszaváltási rendszerének jelei is megjelennek. Tájékoztatásainkkal minden fontos részletet igyekszünk tudatosítanunk a vásárlókban.

A környező államokhoz képest ön szerint nálunk megfelelő a palackvisszaváltás elve?

Ezek a rendszerek mintegy 70 százalékban egyformák. Igaz: míg nálunk a Deposit Return System (DRS) a „nagy” hulladék-koncesszió része, másutt a gyártók állják a költségeket és szervezik a rendszert a kereskedőkkel. Más államokhoz képest nálunk a Mohu birtokolja az automatákat, amelyek a saját, központi rendszerünkbe küldik az adatokat. Az is hazai sajátosság, hogy a kézi átvételt vállaló, kis boltoktól mi az átvett palackokat egy visszaváltóberendezéssel egybeépített kisteherautóval szállítjuk el. Ez már a helyszínen azonosítja, leszámlálja, tömöríti és egy alkalmazás révén ki is fizeti a boltnak az átvett palackokat. Egészében véve a mi rendszerünknek több az előnye, mint a hátránya.

Mi várható július elsején az automaták és a visszaváltható palackok terén?

A gépek telepítési határideje a 400 négyzetméternél nagyobb boltok számára idén január elsején lejárt. Noha mi készen álltunk, a berendezések kihelyezése máig nem mindenütt sikerült. Egyes üzlethelyiségek mégis most készülnek. Bár a telepítés maga néhány óra, a rendszerbe állítás igényel további néhány napot. A folyamatos üzemhez a boltnak biztosítania kell a netkapcsolatot, a gép ajtóinak zárását, illetve cserélniük kell a megtelt edényeket és zsákokat is. A 400 négyzetméternél nagyobb, mintegy 1650 boltból 1440-ben már üzemel gép. Tehát még körülbelül 210 egység adós. Bár korábban helyeztünk ki ideiglenes berendezést is, ma már ilyen kérést nem tudunk teljesíteni. 400 négyzetméter alatti, vagyis nem kötelezett, önként csatlakozó boltokba eddig közel ezer automatát telepítettünk. Kézi visszaváltásról eddig valamivel több mint 700 bolttal állapodtunk meg, de itt további, jelentős felfutásra számítunk. A falusi boltokban területi képviselők terjesztik hírünket, de szerintem a fogyasztók is igénylik majd a lehetőséget. A kézi átvevők számára telefonos alkalmazást, kis kézi nyomtatót, zsákot és az ép palackokkal telt zsákok rendszerezett tárolását biztosító, úgynevezett rollikocsit biztosítunk. Nemrég mutattuk be azokat a mobilautomatának nevezett gépjárműveket, amelyek ezekből a boltokból begyűjtik a palackokat. Az automatás helyszíneken palackonként 7,5 forint, kézi visszaváltás esetén pedig 5 forint kezelési díj jár.

Hogy néz ki az 50 forintok útja?

Mondjuk egy italcég piacra helyez egy félliteres pet-palackot. Ezután befizet a Mohunak 50 forintot. Amikor a terméket értékesíti, a kereskedőtől megkapja az 50 forintot. Így a gyártó azonnal pénzéhez jut. Vásárláskor a bolt is megkapja a maga 50 forintját a vevőtől. Ha utóbbi visszahozza a palackot, alkalmazáson keresztül közvetlenül utaljuk számára a díjat, vagy helyben levásárolható vouchert kap. Ennek összegét havi elszámolás alapján megkapja tőlünk a bolt. A Mohu a visszatérítést a gyártó által a lánc legelején befizetett 50 forintból teljesíti. A vissza nem váltott palackok után ez utóbbi tétel kétségkívül felhalmozódhat a Mohunál. Az összeg azonban azt a gyártói-szolgáltatási DRS-díjat csökkenti, amit a miniszter az italgyártókra – így az eredeti cégre is – a rendszer működési költségeinek fedezete érdekében megállapít. Vagyis a vissza nem váltott palackok díja is a működést fedezi.

A rendszert a 2022-ben keletkezett 158 ezer tonna, vagyis 3,3 milliárd darab palackhoz szabtuk, de évente finomítunk. A gépek és az informatikai fejlesztés költsége 50 milliárd forint lehet.

2023-ban ennek felét költöttük el. Terveink szerint 3-4 ezer gép képes lesz ellátni a teljes hazai piacot.

Mikor lesz nyereséges a tevékenység?

A hatóság ebben az üzletágban is legfeljebb egy, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknál elfogadható, észszerű hasznot épít a DRS-díjakba. Így hajthatók végre fenntartható módon a kitűzött célértékekhez szükséges beruházások. Az újrahasznosítói piac - és ilyen szerepében a Mol csoport - számára az igazi hozadék a megfelelő minőségben és mennyiségben elérhető másodlagos alapanyag, vagyis az újrafeldolgozható csomagolási hulladék rendelkezésre állása.