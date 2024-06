Élesedik a visszaváltás, de több palack regisztrációja még zajlik, ami az üzletekben félreértésekhez vezet

Marnitz István;

visszaváltás;Mohu Mol;

2024-06-28 16:08:00

Az 50 forintos visszavételi rendszer végső változata július 1-én indul.

Hétfőtől az italgyártók már nem szállíthatnak ki a boltokba az új palackvisszaváltási rendszer hatálya alá tartozó, ám a működtetésért felelős Mohunál még nem „regisztrált”, vagyis vissza nem váltható terméket.

A rendszer az első, átmeneti fél év alatt igen vontatott felfutást mutatott, és még most is tapasztalhatók kisebb-nagyobb nehézségek. A múlt hónap közepén a Mohu gyártóifelelősségirendszer-vezetője lapunknak még azt panaszolta, hogy a január 1-i határidő ellenére a kötelezett 1650 boltból 210-ben még akkor sem üzemelt automata, azonban körkérdésünk tanúsága szerint mára az elmaradók is behozták magukat. Az italospalackokat a gyártóknak vagy az első belföldi forgalmazóknak - néhány jól körülírt kivételtől eltekintve - tavaly október óta a Mohunál a visszaválthatóság érdekében „regisztráltatniuk” kell, és a címkét el kell látni az ehhez szükséges jelzésekkel. Ebben ugyanakkor - nem cáfolt információink szerint elsősorban kisebb forgalmú borosüvegek terén - akadnak még elmaradások. Az új rendszer ellen érdemi tiltakozást szintén a borágazat érdekeit képviselő Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejtett ki. A szervezet felvetéseire a Mohu állítólag könnyített is az elbíráláson.

Vélhetőleg ugyanakkor ennek nyomán egyre több olyan olvasói visszajelzés jut el lapunkhoz, miszerint egy boltban annak ellenére nem vesznek vissza egy palackot, hogy azon látszólag szabályosan szerepel a visszaválthatósági jelzése, sőt, a vevő vásárláskor ki is fizette a darabonként 50 forintos díjat. Elfogadott regisztráció nélkül visszaválthatóként feltüntetett palackok forgalomba hozatala tilos - válaszolták ennek kapcsán lapunknak a Mohunál, az ilyen esetek jelzését javasolva. A termékregisztráció és audit 2023. októbere óta lehetséges, amit az italgyártók és az első belföldi forgalomba hozók nagy része időben el is kezdett - fogalmaztak a cégnél. Akadtak azonban olyan cégek, amelyek a folyamatot csak a határidő közeledtével indították el. Ezekben az esetekben július 1-ig már nem borítékolható az elbírálás. Ráadásul ezt követően is számítanak új jelentkezőkre.

Egyre több fórumon felmerül az is, hogy mit tegyen az egyszeri bulizó vagy strandoló, aki ugyan a büfében kifizeti a palack díját, de azt ott nem, csak mondjuk egy közértben válthatja vissza.

A Mohunál erre a más államokban is felmerülő problémára azt javasolták, hogy ha a vevő nem kívánja az üres palackokat a visszaváltóhelyre eljuttatni, úgy azokat rendezetten helyezze a kukák mellé, ahonnan a nemzetközi tapasztalatok szerint perceken belül elkerülnek.

Ma már naponta mintegy háromezer automatán keresztül nagyságrendileg 400 ezer palackot váltanak vissza - tájékoztatták lapunkat a Mol-hátterű Mohunál. Ezek az értékek várakozásaik szerint idővel 4 ezer berendezésre és napi több millió visszaváltásra futhatnak fel. Emellett a rendszerhez önként csatlakozó, mintegy ezer kisebb bolt kézi visszaváltást vállalt, de reményeik szerint ez a kör is jelentősen bővül. A fogyasztóknak érdemes ugyanakkor az egyszer használatos palackok visszaválthatóságát - egyszersmind díját is - jelző, egy körbe foglalt 50 forintos feliratot figyelniük, mivel lassú forgású termékekből akár még több hónap múlva is vásárolható nem betétdíjas.

Ha nem megy, próbálják meg később A Tesco összesen 147 automata működtetésére kötelezett áruházának immár mindegyikébe telepítették a berendezéseket; jelenleg a beüzemelés utolsó lépései zajlanak - tájékoztatták lapunkat a hipermarketlánc sajtóosztályán. Július 1-re mindenütt elkészülnek. A visszaváltott palackok száma ugrásszerűen nő. Az átállás a Tesco választékában szereplő termékek közül darabszámot illetően a 70, a termékeket tekintve pedig a 90 százalékot is meghaladja - írták. Az új palackok legkevésbé a július 1-je előtt forgalomba hozott borok és égetett szeszek terén jelennek meg. Az átállás a Tesco esetében közel kétezer szállítói és saját márkás terméket érint. A cégnek a saját márkás és a közvetlenül külföldről vásárolt árukat kell regisztrálnia. Ezek közül néhány esetben még most is zajlik a regisztráció. Az esetlegesen kételkedő vásárlóknak azt ajánlják, előzetesen ellenőrizzék RE-Pont-appal, hogy a terméket az automaták visszaveszik-e. Ha azt tapasztalják, hogy egy megfelelő jelölésekkel ellátott palack, amiért meg is fizették az 50 forintos díjat, mégse visszaváltható, azt később próbálják meg visszaváltani, mert a Mohu folyamatosan frissít. De ilyen esetben a vevőszolgálati pultoknál is segítenek. A többi, általunk megkérdezett érdekképviselet és élelmiszerlánc szintén olajozott átállásról és a visszaváltások felfutásáról számolt be.

Még hosszú hónapokig érdemes keresni a logót

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai felkészültek az új rendszerre - közölték lapunkkal az érdekképviseletnél. Tagvállalataik több ezer márka-, illetve sajátmárkás terméket forgalmaznak. Köreiket utóbbiak regisztrációja terheli, amit teljesítettek. 2024 július 1-től, a tejalapú italok kivételével, a 400 négyzetméter feletti élelmiszerboltok által forgalmazott fém-, műanyag- és üvegcsomagok a Mohu-automatákban válthatók vissza. Mivel azonban június 30-ig nem visszaváltható csomagolású termékek is forgalomba hozhatók, július elseje után a vásárlók rövid ideig mindkét típussal találkozhatnak. Ez alatt tehát különösen figyelni kell arra, hogy a palackon szerepel-e a vissszaválthatóságot jelölő „Vigyél vissza!” felirat.

Bár az ügyfél a rendszerhez tartozó ital után vásárláskor 50 forintot fizet, ha az üres palackot egy visszaváltási ponton leadja, az összeget visszakapja. Az automata által kiadott utalvány a boltban készpénzre váltható vagy értéke levonható a vásárlás összegéből. Ha úgynevezett REpont-applikáció segítségével a vásárló előzetesen azonosítja magát, az ellenérték a regisztrációkor megadott bankszámlaszámra is kérhető. Ebben az esetben még a palackok behelyezése előtt érdemes a berendezésen ellenőrizni, hogy a QR-kód valóban az igénylőt jelöli-e. Az összeg jótékony célra is felajánlható. A visszaváltás előtt a termék vonalkódja alapján a REpont azt is megállapítja, hogy a palackot az automaták visszaveszik-e. Ha a címkén szerepel a visszaválthatósági jelzés, vagyis a vevő vásárláskor megfizette a díjat, ám az italcsomagolást a gép - például a Mohu regisztrációs hibája miatt - mégsem veszi át, a visszaváltóponton érdemes egy későbbi próbát tenni - javasolja az érdekképviselet.

A palack behelyezésekor a kéz ne kerüljön a nyílásba és a sikertelen beolvasást érdemes megismételni. Az italcsomagolást tilos összenyomni: a berendezések ugyanis csak azokat a műanyag-, fém- vagy üveg-alapanyagú, 0,1-től 3 literig terjedő palackokat kezelik, amelyeken jól olvasható a vonalkód.

Ha a vevő így se jár sikerrel, érdemes a problémát jelezni a személyzetnek - szögezi le az OKSZ. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség tagjai, jelzéseik alapján, a visszaváltási rendszer minden július 1-i hatályú kötelezettségének eleget tettek - zárta rövidre kérdéssorunkat az érdekképviselet. Bár az ügyben még két hete is változtak a szabályok, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács tagjai mindent megtesznek a jogszabályi megfelelés érdekében - közölte lapunkkal Nagy András igazgató. A változás előtti szabályok alapján készült termékek 2024. június 30-ig forgalmazhatók és a felhasználhatóságig polcokon tarthatók. Mivel a szeszes italok a „lassan forgó” termékek közé tartoznak, az igazgató nem zárja ki, hogy ilyen termék még évek múlva is felbukkanhat a kereskedelemben. És azok a termékek is forgalmazhatók, amelyeket kivontak az új rendszer hatálya alól - hívta fel a figyelmünket Nagy András.

Auchan-üzletekben fokozatosan emelkedik az új, visszaváltható termékek száma - közölték megkeresésünkre a hipermarketláncnál. A türelmi időszakot követően vélhetőleg felgyorsul a termékek átállása - valószínűsítették. A vásárlók fokozódó tudatossága nyomán magas visszaváltási arányra számítanak, aminek érdekében mindent megtesznek. Az Auchan hazai hálózatában több mint félszáz automata üzemel. Hipermarketeikben a kötelező visszaváltási díjas PET-, alu- és egyszer használatos üvegpalackok mellett a betétdíjas, többször használatos üvegeket is visszaveszik. Szuperstore-áruházainkban pedig kisebb, „kompakt” automatákat állítottak üzembe. Az Aldi már 2024. január 1-ig mind a 172 hazai üzleténél elhelyezte az automatákat - közölték megkeresésünkre az élelmiszerláncnál.

Az azóta nyílt üzletekben már nyitásra beüzemelték az átvevőt. Így az áruházlánc mind a 176 hazai üzlete felkészülten, a jogszabályi előírásoknak megfelelően várja a július 1-jét. A berendezéseket munkatársaik folyamatosan ürítik. A nem visszaváltható üvegek a gépek melletti tárolókba helyezhetők. Emlékeztetnek, hogy az első visszaváltható termékeket március 1-től az Aldi Magyarország hozta forgalomba. Üzleteikben ugyanakkor ma már több mint 120 fajta visszaváltható termék kapható. Automatáik folyamatosan emelkedő forgalmában a június újabb ugrást hozott. A vissza nem váltható készletek kifutásával már csak olyan termék kerül a polcokra, amelyen megtalálható a visszaválthatóságot jelző ábra. Ezt az Aldi a polccímkén is jelzi. Az Aldi annak érdekében is kiemelt erőfeszítéseket tett, hogy saját márkás PET-, fém- és üvegpalackjai mielőbb bekerüljenek a rendszerbe és felkerüljön rájuk a visszaválthatósági jelzés. A Coop üzletlánc felkészült az italcsomagolások visszaváltásából fakadó kötelezettségeire - közölték az üzletláncnál. 1120 regisztrált Repont-automatából eddig 520-at telepítettek. Telepítési kötelezettségének valamennyi, 400 négyzetméternél nagyobb boltjuk eleget tett. Július végéig további 80 gépet üzemelnek be. 188 üzletükben pedig kézzel veszik át az üres palackokat. Reményeik szerint átvételi helyszíneik száma rövid időn belül átlépi az ezret. A régi készletek kifutásával párhuzamosan, folyamatosan érkeznek a regisztrált termékek. Várakozásaik szerint az utolsó negyedévre az érintett termékekből már csak visszaválthatókat forgalmaznak. A folyamat több tízezer terméket érint, amelyek közül tapasztalataik szerint a nagyobb forgalmúakat címkézik át hamarabb. A megfelelő ütemezést ugyanakkor már csak azért is fontosnak tartják, mert a csere épp az italszezonra esik. Bár a folyamat szerintük is olajozott, munkatársaik mindenkinek segítenek - szögezték le a Coopnál.