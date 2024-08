- Akár 7,5 év börtönbüntetésre is ítélhetik a bántalmazó karateedzőt

Muhari Judit;

– Akár hét és fél év börtönbüntetésre is ítélheti a bíróság Agócs Tibort – mondta lapunkkal Magyar György. Az ügyvédet azt követően kerestük, hogy egy 7,5 éves gyereket a szolnoki kalandparkban bántalmazó férfit – az ORFK tájékoztatása alapján – kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt július 29-én gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozóhatóság. A gyanúsított elismerte tettét, szabadlábon maradhat ugyan, de szakértők bevonásával vizsgálja az esetet a rendőrség.

Magyar György emlékeztetett, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság először ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást, garázdaság vétségének gyanúja miatt. Az ügyvéd volt az első, aki jelezte: biztosan nem garázdaságról van szó, hiszen a Btk. szerint ilyet az követ el, aki olyan „kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.” Alapeseteben, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, ez 2 évvel büntethető.

Az edző tette azonban ennél súlyosabb. Az ügyvéd szerint Agócs Tibor azzal, amit a kalandparkban tett, több bűncselekményt is elkövethetett. Ezek közé tartozik az, amivel a rendőrség most gyanúsítja, a kiskorú veszélyeztetésének tényállása. A törvény itt úgy szól: „a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy (...), aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti”. Ez a bűntett alapesetben egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Ám a kisfiú esetleges sérüléseinek megállapítása után szóba jöhet a testi sértés, illetve a foglalkozási szabály megszegése, valamint a mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból veszélyeztető vétség is. Utóbbinál, ha az elkövető a veszélyhelyzetet szándékosan idézte elő, akár három év is kiszabható. Magyar György kijelentette: amennyiben a bíróság bizonyítottnak látja, hogy Agócs Tibor több bűncselekményt is elkövetett, akkor a bűnhalmazatban levő legsúlyosabbat – ebben az esetben ez a kiskorú veszélyeztetése – veszik figyelembe, így annak maximális büntetési tétele a felével emelkedhet, vagyis az öt évet plusz két és fél évvel emelheti a bíróság. Hozzátette: mellékbüntetésként pedig időszakosan vagy véglegesen is eltilthatja a foglalkozásától.

Az ügyben kerestük az ORFK-t. Szerettük volna megtudni például, hogy várhatóan meddig tart a nyomozás, és gyerekeket is kihallgatnak-e az ügyben. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban jelezte, az „üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem adhatnak információt”.

Közben az edző levelet írt a kisfiúnak és az édesanyjának: „Amióta hazajöttünk, üldöz a média és nem kíméli a családomat sem. Nehéz most elszakadnom, hogy bocsánatot kérjek személyesen. Tisztelettel kérlek, ne vedd sértésnek és ne hidd, hogy így marad! Feltétlen jelentkezem, ahogy nyugvópontra jut az életem. Bocsáss meg, kérlek!”

Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tette ki július közepén Facebook-oldalára a város kalandparkjában készült felvételt. A képsorokon gyerekek várakoznak, majd egy férfi (a csoport egyik felügyelője, Agócs Tibor) akkora erővel rúgja ki egy kisfiú lábát, hogy az fejre esik, és a felvétel végéig nem is kel fel onnan. A karatemestert azóta eltiltották az edzői tevékenységtől.