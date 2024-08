- Hetedével drágultak a balatoni szállások, a fiatal magyarok és a harmincas-negyvenes németek a legrosszabb vendégek

Vas András;

Balaton;turizmus;szállás;nyár;2024;

2024-08-07 13:45:00

– Jó két hetet keresgéltünk februárban, mire megtaláltuk az ideális szállást: közel a vízhez, mégis csendes, ám mégsem a világvégén, kilométerekre a központtól, viszont relatíve megfizethető áron – idézte fel lapunknak Csépányi András, aki július utolsó hetét egy balatonboglári nyaralóban töltötte családjával. – Megnéztük a nagy szállásközvetítők ajánlatait, az airbnb-t kínáló honlapokat, ám végül egy helyi Facebook-csoportban találtunk megfelelő szállást. Két órával az érdeklődésünk után már vagy negyvenen jelentkeztek, volt köztük apartmanház, de inkább klasszikus „Zimmer Ferik”, végül utóbbiak közül tudtunk megegyezni egyikükkel. Hétfőtől vasárnapig 210 ezer forintot fizetünk, ami szerintem méltányos, ha fejenként átszámítjuk, kevesebb, mint 20 euró naponta, ennyiért a horvát tengerparton sem találnánk szállást.

Más kérdés, hogy tavaly hasonló paraméterekkel még 180 ezerért találtak kiadó nyaralót a szomszédos Lellén, vagyis az idén bő 15 százalékkal többet kellett fizetniük. Ha pedig minden költséget számolnak – még úgy is, hogy a strand ingyenes – nagyjából 100 ezerrel többe fáj a mostani vakáció, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen a vendéglás és a szolgáltatások árai is 15-20 százalékkal nőttek. Ám az évközi kiadások növekedése tükrében nem lepte meg őket, így is kalkuláltak.

– Nagyjából 10-20 százalékkal nőttek a szállásárak, legalábbis, ahogyan az ismerősökkel beszéltem – állítja egy balatonmáriafürdői szállásadó. – Mi körülbelül 15 százalékot emeltünk, de ennek semmi nyoma az érdeklődésnél: március elejére betelt a kiadásra épített, négyszemélyes kis házunk. Igaz, hozzánk jellemzően külföldiek jönnek, akiket nem érdekel, hogy napi 15 euróval drágább a házikó, mint tavaly. Főként az északiak tojnak rá, s nekünk az évek alatt visszatérő skandináv vendégkörünk alakult ki.

Utóbbiak a szállásadók kedvenceinek számítanak, nem alkudoznak, s az ingatlant sem kell felújítani utánuk: jellemzően kisgyerekes családok jönnek a messzi északról a tópartra, akik nem a féktelen bulikért, hanem a sekély és meleg Balatonért vállalják be a hosszú utazást.

– A fiatal magyarok és a harmincas-negyvenes németek a legrosszabbak,

előbbiek viszonylag kevés időt töltenek a nyaralóban, hiszen napközben a strandon, este pedig buliban vannak, ám sokszor erősen részegen mennek haza, s olyankor hajlamosak féktelenkedni, sokszor el is bukják a kauciót – magyarázza Ádám, egy fonyódi apartmantulajdonos. – A németek közül pedig sok az egykori keleti, akik otthon nem tudnak előre jutni, viszont itt követelőznek, elégedetlenkednek, közben kilóg a kapa a szájukból.

A főszezonban persze a leggyakoribb vendég a gyermekes, magyar család, akik közül a nagy többség meglehetősen árérzékeny.

– Látják az ajánlatot a szállásközvetítők oldalán vagy valamilyen hirdetésben, de nem foglalnak azonnal, hanem bejelentkeznek telefonon és megpróbálnak alkudni – állítja István, aki három ingatlanát adja ki nyaranta Zamárdiban. – A fotók alapján kifogásokat keresnek, az ilyeneket el szoktam hajtani, akik viszont normálisan próbálnak csökkenteni az áron, azokkal hajlandó vagyok tárgyalni. A leggyakoribb szöveg, amire engedek az árból, hogy nagyon tetszik a hely, de nekik ez sok, viszont, ha tíz százalékkal olcsóbb lenne, kivennék. Ha nem csak egy-két napról van szó, hanem legalább egy hétről, akkor bele szoktam menni. Jobb a kicsit kevesebb, de biztos bevétel, mint esetleg a semmi.

Az egy hétre érkező vendég azonban egyre ritkább, az ennél hosszabb távra szállást foglaló pedig lassan a fehér holló kategóriába tartozik. A szállásadók tapasztalatai alapján az elmúlt években a 3-4 napra, azaz 2-3 éjszakára érkezők alkotják a vendégek nagyobb részét, igaz, sok család többször is visszatér ilyen intervallumokra.

– Vannak olyan vendégeim, akik minden második héten csütörtöktől vasárnapig jönnek, a nyár során összesen négyszer

– mondja egy balatonszemesi szobakiadó, Ágnes. – Így kéthetente ki tudnak mozdulni, s nincsenek üresjárataik, mint aki egyhuzamban két hétre jön a tóhoz. Sokan, így korábban jómagam is régen minimum egy hétre adtuk csak ki a szobákat, most 3 nap a legrövidebb idő. A napi vendég nem jó üzlet, hiszen takarítani kell utána, egyszerűen nem éri meg a fáradtságot.

Éppen ezért egy éjszakára elképesztően nehéz szállást találni a Balatonnál, vagy ha mégis, a tulajdonosok szemrebbenés nélkül 3-4 napi árat számolnak fel a minimálidőre érkező vendégnek.

– A munkám miatt előre nem tudom kiszámítani, mikor tudok leugrani a Balatonra egy-egy napra – meséli egy negyvenes budapesti vállalkozó –, de sokszor hívnak az ismerőseim bulizni. Tavaly ötször-hatszor tudtam lejönni egy-egy napra Kenesére, sokszor a sztrádán a kocsiból kerestem szállást, s volt, hogy 100 ezret kértek egy éjszakára. Az idén biztosra mentem, kivettem egy kis apartmant június közepétől szeptemberig, nagyjából kétszázezerrel több, mint amit tavaly szállásra költöttem, de akkor jövök, amikor akarok. S mivel tudom, lesz hol aludnom, gyakrabban el is indulok, vagyis sokkal többet vagyok a tónál, mint eddig – mondja.

Szocreál stílustól a karibi hangulatig

Egy négytagú család 113 ezer és 2 millió forint között foglalhat szállást egy hétre a Balatonon, attól függően, mikorra tervezi a nyaralást, s milyen ellátást szeretne – derült ki lapunk kutatásából. A nyár utolsó hónapjában a legnehezebb az augusztus 20. miatt hosszú hétvégének számító napokra szállást találni a tóparti településeken, mindössze négyszáz ajánlatot találtunk, ezzel szemben július végén augusztus első hetére még szűk 5500 szállásadó kínálta szolgáltatásait.

A hónap első hetére – augusztus 5-11. – ellátás nélkül a legolcsóbban egy révfülöpi, kissé szocreál üdülőben lehet szállást foglalni: két felnőtt és két gyerek számára akciósan 113 ezer forintba kerül a hét nap, hat éjszaka, igaz, cserében jó 800 métert kell sétálni a legközelebbi strandig. Balatonakarattyán egy klasszikus, úttörőtáboros-bungalós érzéssel járó üdülőházban 126 ezer egy hét nyaralás, ám itt már csak fél kilométer a strand. Apartmanokból egy balatonlellei a legolcsóbb négy főre: a teljes ár 168 ezer forint, ám saját ágyneművel kétezerrel olcsóbb, viszont a legközelebbi strand 800 méter, míg a központi fürdőhely cirka másfél kilométer.

Reggelivel szintén egy balatonlellei szállás a legolcsóbb, négyszáz méterre a parttól 177 ezerbe kerül hat éjszaka, az északi parton viszont 50 ezerrel magasabb a legkisebb ár, igaz, remek panorámával egy ősparkban álló századfordulós villában, a legközelebbi strand azonban 1,5 kilométernyi séta. A napi kétszeri, benne egy meleg étkezést magába foglaló félpanzió jelentősen megdobja a szállásárakat,

a legjobb ajánlat egy balatonföldvári üdülőház, ahol 425 ezerbe kerül egy négytagú családnak egy hét együttlét.

Sokan az augusztus 20-i hosszú hétvégére, illetve azt megelőző napokra időzítik balatoni nyaralásukat, ennek megfelelően már jóval kevesebb szabad szállást találni erre az – augusztus 14-20. közötti – időszakra. A nagyobb érdeklődést természetesen a szállásadók is kihasználják, a még foglalható ingatlanok sok esetben drágábban kiadók, mint a nyár korábbi részében. Ellátás nélkül még ekkor is a fentebb említett révfülöpi üdülő a legkedvezőbb, ahol az ár sem változik a legfelkapottabb időpontra, ám a második legolcsóbb szállást már 152 ezerért találtuk meg, ráadásul a balatonalmádi apartman messze a 71-es főút felett, úgy 2 kilométerre fekszik a strandtól. Reggelivel itt a legolcsóbb az ünnep előtti hét, bár 4 ezerrel azért többet kérnek, mint korábban 6 éjszakáért. Ami viszont szinte észre sem vehető a balatonlellei áremelkedéshez képest, hiszen az említett apartmanban 60 ezerrel drágul a szállás a 9 nappal korábbi időponthoz képest, ami 33 százalékos áremelkedés. Félpanziós ellátással pedig félmillió alatt meg sem úszhatja egy későn kapcsoló négytagú család, mely a legolcsóbban egy keszthelyi városszéli, a 71-es úthoz közel fekvő hotelben 522 ezerért tud szállást foglalni, úgy 4 kilométerre a tótól, míg az északi parton egy csopaki szálló kínál 533 ezerért hat éjszakát, nagyjából 800 méterre a strandtól. Az augusztus első hetében ebben a kategóriában még a legolcsóbb balatonföldvári üdülőházban 10 százalékos akcióban 572 ezerbe kerül egy hét, ami engedményekkel együtt is 35 százalékos drágulás.

Persze nem mindenki a legolcsóbb szállásokat keresi a tóparton, bár az igazi luxusért mélyen a zsebbe kell nyúlni. Augusztus első hetében ellátás nélkül a legdrágább szállást egy négytagú famíliának két exkluzív, balatonfüredi apartman kínálja 1,8-1,8 millióért, a déli parton pedig egy karibi hangulatú, szántódi apartman viszi a prímet 1,62 millióért. A megmaradt kevéske lehetőség közül reggelivel 800 ezres szállás a legdrágább Tihanyban és Siófokon, félpanzióval pedig egy siófoki hotel 1,16 milliós ára a legdrasztikusabb.

Szinte lefagyott a képernyőnk, amikor megpillantottuk a négynapos ünnepet is magába foglaló időszak legdrágább balatoni árát: az egyik szálláshely-közvetítő az előbb említett szántódi apartmankomplexumban 23,4 millióért kínált egy sokhelyiséges lakosztályt egy négytagú famíliának. A szálláshelyet megkeresve azonban kiderült, az adott időszakra egyáltalán nincs szabad kapacitásuk, ám amíg lehetett foglalni, akkor napi úgy 150-160 ezer forintért kínálták apartmanjaikat, így nem tudták értelmezni az éjszakánként négymilliós árat, s jelentkezésünk után azonnal felvették a kapcsolatot a láthatóan komoly hibát elkövető közvetítővel – néhány óra múltán el is tűnt a francia riviéra luxusárait idéző, amúgy fals ajánlat.

A legdrágább helynek így egy, a Tagore sétány közelében található, balatonfüredi apartman bizonyult, ahol 2 millióért lehet ellátás nélkül kikapcsolódni az augusztus 20. előtti hat napban – összesen amúgy 14, egymillió forintnál drágább ajánlat akadt július utolsó napjaiban –, reggelivel egy füredi hotel 1,57 milliós ajánlata a legmagasabb, s ugyanitt kell a legtöbbet – 1,83 milliót – fizetni a félpanziós kikapcsolódásért a nyár legzsúfoltabb balatoni hetére.