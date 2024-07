Szijjártó Péter szerint a lengyel diplomácia a hazugság mocsarába süllyed

P. L.;

Nagyon úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány a sok évszázados lengyel-magyar barátságot is kidobja a kukába.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor ezúttal a lengyeleknek támadt neki tusnádfürdői beszédében, diplomáciai botrányt és azóta is tartó üzengetést idézve elő. A téma legfrissebb fejleményeként ismételten Szijjártó Péter oktatta ki lengyel hivatali kollégáit igazságból.

Bejegyzésében a tárcavezető azt írta: „Mi nagyra tartjuk a lengyel diplomáciát, ezért is rossz nézni, ahogy az lesüllyed a hazugság mocsarába. Ezeregyedszer is ismételjük meg tehát: a békemisszió során Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországot képviselte és nem az Európai Uniót. Talán most sikerül megérteni.”

Szijjártó Péter úgy folytatta, hogy „elszigeteltségről beszélni egy olyan miniszterelnök és kormány esetében, amely Európából mára egyedüliként tud kapcsolatot tartani egyszerre Kelet és Nyugat felé, nem vall túlzott bölcsességre.” Majd némi képmutatással hozzátette, „mi mindenesetre várjuk vissza lengyel testvéreinket, vissza Közép-Európába.”

Orbán Viktor legutóbb Tusnádfürdőn támadt neki Lengyelországnak, a szombati beszéd egyik pillanatában a magyar miniszterelnök képmutatónak nevezte a jelenlegi lengyel kormány politikáját. A „legszemforgatóbb, a legálságosabb” politikájuk a lengyeleknek van, akik kritizálnak minket az Oroszországgal való kapcsolataink miatt, miközben ők közvetítőkön keresztül üzletelnek Oroszországgal – mondta a magyar kormányfő. Kissé hagymázas fejtegetéseiben emellett azzal vádolta Lengyelországot, megváltoztatja az európai erőviszonyokat azzal, hogy a Berlin-Párizs tengelyt gyengíti egy új konfiguráció, az állítólagos London–Varsó–Kijev tengely kedvéért a balti és a skandináv államok bevonásával.

Válaszul Władysław Teofil Bartoszewski lengyel külügyminiszter-helyettes kijelentette, nem üzletelnek Oroszországgal, ellentétben Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki a nemzetközi közösség peremére szorult mind az Európai Unióban, mind a NATO-ban. „Nem igazán értem, hogy Magyarország miért akar tagja maradni olyan szervezeteknek, amelyeket annyira nem szeret, és amelyek állítólag rosszul bánnak vele. Miért nem hoz létre Orbán egy uniót Putyinnal és néhány hasonló típusú autoriter állammal?” – tette fel a kérdést. Hangsúlyozta, hogy amit a magyar kormány tesz, az jelenleg mindenképpen EU-ellenes, ukrán- és lengyelellenes politika. A politikus emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor jelenleg blokkolja azt az EU-tól Lengyelországnak járó kétmilliárd zlotyt, amely Ukrajnának átadott lengyel katonai szállítmányok megtérítésére szolgál, és azt mondja, hogy továbbra is blokkolni fogja. Azt szokták mondani, hogy lengyel, magyar két jó barát, de itt most igen nagy a veszekedés – zárta mondanivalóját a lengyel külügyminiszter-helyettes, mire az orosz Barátságért kitüntetés büszke tulajdonosa, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pattogós hangvételű Facebook-bejegyzésben közölte, hogy „betelt a pohár” Lengyelország vonatkozásában.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ugyancsak nem finomkodott az Orbán-kormány vonatkozásában, amikor is egy interjúban egyebek között arról beszélt, nem látja, hogy Orbán Viktor pávatánca Brüsszel és Moszkva között hogyan növelhetné Magyarország nemzetközi befolyását, az viszont biztos, hogy mindenkit irritál. Szijjártó Péterről is felidézett egy érdekes történetet, mely szerint a miniszternek egyszer tárgyalás közben szóltak Budapestről, hogy ne örüljön, hanem vétózzon inkább.