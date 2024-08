- Csődben van Balmazújváros, a dolgozók járnak pórul az elit harca miatt

Doros Judit;

fizetésképtelenség;csőd;Balmazújváros;

2024-08-08 15:07:00

A 18 ezres lélekszámú Hajdú-Bihari megyei település önkormányzatának dolgozói június óta nem kapnak fizetést, de működésképtelenné válhatnak az óvodák, bölcsődék, az idősotthon, az egészségügyi ellátások, s a polgármesteri hivatal is. Az ok kettős: egy szabálytalan gázmotor-projekt miatt több mint négyszázmillió forintot emel le a város számlájáról büntetésképpen a NAV, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium pedig április óta blokkolja a városnak járó nettó finanszírozás átutalását – eddig úgy nagyjából félmilliárd forintot –, mert szerintük nem szabályosan fogadták el a költségvetést.

A gázmotor-program megvalósításáról még 2016-ban, az akkori fideszes városvezetés állapodott meg a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A rendszer az itteni termálvíz egyfajta „melléktermékeként” keletkező gázokból állít elő villamosáramot, ami a középületek energiaigényét biztosítja. A támogatási szerződés szerint a programba csak állami, önkormányzati cégek, vagy száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok épületei kerülhettek be, kivéve, ha azok professzionális sportcélú létesítmények. Ennek ellenére a kiírás feltételeinek nem megfelelő – NB-I-es futballmeccseknek helyet adó, 3200 férőhelyes, vagyis professzionális sportcélú - városi stadiont is belevették a kedvezményezettek közé. A kontraktus aláírója az a Veres Margit fideszes polgármester volt, akit időközben jogerősen öt év börtönbüntetésre ítéltek, amiért korábban, még a város jegyzőjeként, egy építési vállalkozótól pénzt és gépkocsit fogadott el. (A volt polgármester, miként azt lapunkban is megírtuk, a jogerős ítélet ellenére nem vonult börtönbe. Előbb halasztást kért, amit Völner Pál akkori igazságügyi államtitkártól meg is kapott, majd a 24.hu értesülései szerint vélhetően egyike lett annak a hat embernek, akiknek a leköszönő Áder János köztársági elnök 2022 tavaszán még kegyelmet adott.) Veres Margit jogerős büntetése miatt nem tölthette be a polgármesteri posztot, emiatt 2018-ban időközi választást kellett tartani, amit Hegedűs Péter független, de ellenzéki támogatással nyert meg, majd később 2019-ben, az immáron „rendes” helyhatósági választáson is megerősítették őt e poszton a helyiek.

A korábban 100 százalékban önkormányzati tulajdonú stadion 34 százalékos hányada 2019-ben az önkormányzati tulajdonú Balmazújváros Sport Kft. tulajdonába került, ezt a céget azonban fizetési nehézségek miatt 2020-ban felszámolták, az ominózus kisebbségi ingatlan-tulajdonrész pedig annak a Balmazújvárosi Football Club-nak a tulajdonába került, amelyet Tiba István, fideszes országgyűlési képviselő elnököl. A Magyar Államkincstár (MÁK) két évvel ezelőtt rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott a gázmotor-projekt kapcsán, a stadion tulajdonosváltása miatt szabálytalansági eljárást indítottak, majd a teljes támogatási összeg és annak késedelmi kamatai, összesen 427 millió forint visszafizetésére kötelezték Balmazújvárost, annak ellenére, hogy a gázmotor-projekt teljes egészében elkészült.

- Próbáltuk meggyőzni az államkincstárt, hogy a támogatási összegből a stadionra eső körülbelül 30 millió forintot vegyék ki a keretből, azt vissza is fizetjük, de emiatt ne sújtsák az egész várost ekkora teherrel – mondta lapunknak Hegedűs Péter. Hozzátette: később fellebbeztünk a Miniszterelnökségnél, de nem fogadták el, s a visszafizetést megállapító döntést helyben hagyták. Azzal is hiába érveltek, hogy a stadionnak eleve nem kellett volna benne lennie a projektben, ami hivatalos nyelven „részleges semmisségi ok”, és kizárja az utólagos szankcionálást.

A balmazújvárosi önkormányzat később részletfizetést kezdeményezett, s a MÁK 12 havi egyenlőtlen részletben határozta meg a részletfizetést (ami a városnak kedvezőbb lett volna), aminek elfogadására 10 napos határidőt adott. Ám még mielőtt ez lejárt volna, a MÁK visszavonta a részletfizetési megállapodást, és egy új, immár egyenlő részletfizetésű ajánlatot adott, ami miatt az önkormányzat 2024-es költségvetési rendeletét teljesen át kellett volna írni.

- A 2019-es megválasztásomkor még többségben voltak a baloldali csapatot erősítő képviselők, később azonban ketten „átálltak” a másik oldalra, így a döntéseknél rendre patthelyzet alakult ki. Így volt ez a MÁK-ajánlat esetében is, s a részletfizetési megállapodás azért nem köttetett meg, mert a képviselő-testület az ajánlatot nem fogadta el – mondta Hegedűs Péter.

Az első „inkasszó” mindjárt a helyhatósági választás másnapján, június 10-én megtörtént, s azóta is folyamatosan fennáll, s mivel az önkormányzatnak csak egy főszámlája van, így olyan pénzeket is elvont az adóhatóság, amelyek elvileg „pántlikázottak”, például csak az egészségügyi szakdolgozók bérére lehetne fordítani. - Emiatt nem tudtuk és jelenleg sem tudjuk az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók, valamint az önkormányzat hivatalában és intézményeinél dolgozók - óvodák, bölcsődék, idősotthon, városgazdálkodás - bérét kifizetni a törvényi határidőn belül, mert nem áll fedezet rendelkezésre. Mivel önkormányzatunk a szociális ellátások kifizető helye is, így összesen közel 400 embert érint a kialakult helyzet, ők már a júniusi bérüket, ellátásukat sem kapták meg – fogalmazott a polgármester.

Hegedűs Péter hozzátette: az önkormányzat korábban igyekezett felkészülni a váratlan helyzetre, költségtakarékossági intézkedésekkel és saját bevételekkel nagyságrendileg 270 millió forintot össze is gyűjtöttek, ami megfelelő fedezetet nyújtott volna a bérek kifizetésére, de arra nem tudtak felkészülni, hogy a NAV-nak egy összegben kellene a 427 millió forintot visszafizetni. Tetézi a bajt, ha a közfoglalkoztatottak esedékes bérét sem tudják kifizetni, mert akkor „szerződésszegés” miatt újabb több száz millió forint további visszafizetési kötelezettsége keletkezik a városnak. Ráadásul a képviselő-testület a végső határidőig, azaz idén március 15-ig sem alkotta meg a költségvetési rendeletet és nem fogadta el a 2023. év pénzügyi beszámolóját, emiatt az illetékes minisztérium még áprilisban felfüggesztette az önkormányzatot megillető nettó finanszírozást, ami további súlyos bevételkiesést jelent. Június 10-én azonban a polgármester egy törvénymódosítást kihasználva saját hatáskörben elfogadta a költségvetési rendeletet. A kormány ugyanis módosította a választások utáni átmeneti időszakra az önkormányzati törvényt, ami alapján bizonyos feltételek megléte esetén a polgármester önállóan hozhat döntéseket. Az egyik fideszes képviselő azonban feljelentést tett az így meghozott rendelet miatt, az ügy jelenleg a Kúria előtt van.

- Ha a kormány átutalná a nekünk jogosan járó nettó finanszírozást, úgy a saját bevételekkel együtt a NAV által végrehajtott inkasszó ellenére is lenne annyi fedezetünk, hogy az önkormányzati, hivatali és intézményi dolgozók megkapják a bérüket – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy nagyságrendileg félmilliárd forintról van szó, amiből nemcsak a béreket, de a vitatott gázmotorprojekt miatti, még hátralévő visszafizetési kötelezettséget is teljesíteni tudnák, megszüntetve ezzel az inkasszót.

A hatalom lubickol, a polgármestert hazaküldte az államtitkár

„Egy szánalmasan kisstílű politikai csatározás miatt több, mint 400 fő önkormányzati dolgozó megélhetése veszélyben van. Ők nem tehetnek a politikai kötélhúzásról, mégis az ő negatív élethelyzetüket használja fel a kormány hangulatkeltésre. A nagyon szerény keresetek még egy hónap megélhetését sem mindig tudják biztosítani, de most már második hónap fog eltelni fizetés nélkül. Míg a magát családbarátnak nevező miniszterelnök és a közigazgatási elitje vígan lubickolnak a most is éppen növekvő fizetéseikből, ha lenne módjuk a megoldásra csak széttárják a kezüket, mondván, nem tudnak mit tenni, mert a jog nem engedi a fizetések utalását. Miért? A versenyszférában van bérgarancia alap! Miért éppen az állam esetében nem lehet előlegként utaltatni a fizetéseket?” - fogalmazott közös közleményben Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere és Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke, akik kedden tiltakozásul közös petíciót adtak át a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium előtt.

A petíciót átvevő Latorczai Csaba államtitkár úgy fogalmazott: a polgármester menjen haza, hívja össze a képviselő-testület ülését, és hozzák meg jogszerűen a költségvetési rendeletet, elhárítva az akadályt a pénzügyi nehézségek elől. D. J.