Matyi Dezsőt felelősségre vonják

Azért, hogy ne dőljön össze a könyvpiac, mintegy hárommilliárdos mentőövet kér a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig kész segítséget nyújtani. Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadói csoport és a szakmai érdekvédelmi szervezet vezetője lapunknak azt mondta, most az erkölcsi és nem a jogi felelősségre vonással foglalkoznak, de biztos, hogy Matyi Dezső, az Alexandrát alapító és vezető pécsi üzletember nem ússza meg.