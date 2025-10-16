Csak a dunakeszi gyár megmentéséhez 40 milliárd forint kellene, amit lehet, korábbi ígéretei ellenére már az állam sem akar beletenni.
November elején meglehetősen szokatlan módon nyílt tárgyaláson dönt a Kúria a Magyar Államkincstár és a fővárosi önkormányzat közötti 2023-as szolidaritási hozzájárulásról szóló jogvitában – értesült a Népszava.
Ehhez pedig Nagy Márton, Gulyás Gergely, Tuzson Bence, Varga Mihály, Lantos Csaba és Rogán Antal közreműködésére is szükség van.
Levegőhöz juthat a nehéz helyzetben lévő város, ám a gondok még nem oldódtak meg.
Fizetésképtelenné vált a jelenleg még baloldali vezetésű, októbertől fideszes fennhatóság alá kerülő Balmazújváros. Az önkormányzat és a kormány egymásra mutogat, miközben négyszáz ember két hónapja nem kapja meg a jogos munkabérét, ellátását.
Egész Európát érintő acélipari válság van kibontakozóban az indiai tulajdonos cégeinél. A tünetek mindenütt ugyanazok: fémgyártás nincs, és már a beszállítóknak sem fizetnek.
Sztojka Attila trükközni próbált, ellentalálkozót szervezett, ezen azonban az Országos Roma Önkormányzattól senki nem jelent meg.
Nincs pénz rezsire, így nincs nullás igazolás, emiatt pedig esély sincs állami támogatásra.
A főpolgármester azt állítja, hogy a törvénytelen szolidaritási adó miatti perre adott aljas és kicsinyes állami válasz esetén ha akarnának sem tudnának fizetni.
A törvényt a kongresszus felsőházának is el kell fogadnia, mielőtt aláírásra Joe Biden elnök elé kerülhet.
Egész Budapest anyagi helyzete sem túl rózsás.
A legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedése és az infláció terhelik a családok pénztárcáját.
Az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszországgal szövetséges államnak több mint 68 millió dollárra nőtt a be nem fizetett világbanki hiteltörlesztő-részlete.
A Belügyminisztérium még nem végzett az eddigi pénzfelhasználás ellenőrzésével.
Fizetési szándék ugyan van, de a szankciók miatt nem lehetséges az adósságrendezés.
Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter szerint mesterségesen akarják rájuk aggatni a „nemteljesítés” címkét.
Kiderült, hogy az ország tartalékainak kétharmada a tengerentúlon van. Vagyis érintették a szankciók, így jó eséllyel nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének.
Végleg beszünteti működését péntek este a fizetésképtelen Air Berlin német légitársaság, ezzel érvényét veszti nagyjából 200 ezer menetjegy.
Délután kettőkor kezdődött a mentők és az őket támogató négy társ szakszervezet, így a Kéményseprők Országos Szövetsége, az 5.12 Tiszta Egészségügyért Szakszervezet, a Független Egészségügyi Szakszervezet és az Autonóm Területi Szakszervezet tagjainak figyelemfelkeltő demonstrációja a Markó utca mentőpalota előtt. És, hogy miért kell a " figyelem"?
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése korábban azt javasolta, hogy az állam vásárolja fel az Alexandra cégcsoporttal szembeni követeléseiket. Azzal érveltek, hogy az állam sokkal hatékonyabban be tudná hajtani a pénzt. A kormány megvizsgálta ezt a javaslatot, és Lázár János kancelláriaminiszter a tegnapi Kormányinfón elmondta: nem vállalják át az adósságot.
Azért, hogy ne dőljön össze a könyvpiac, mintegy hárommilliárdos mentőövet kér a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig kész segítséget nyújtani. Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadói csoport és a szakmai érdekvédelmi szervezet vezetője lapunknak azt mondta, most az erkölcsi és nem a jogi felelősségre vonással foglalkoznak, de biztos, hogy Matyi Dezső, az Alexandrát alapító és vezető pécsi üzletember nem ússza meg.
Nem lehet benntartani a könyvpiacon az Alexandrát, Matyi Dezső könyvbirodalma összeomlani látszik, mondta lapunknak Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke. Matyi körlevelet írt, amelyben azt írja, nagykereskedelmi cégének 3,8 milliárddal tartoznak, így nem tud fizetni a könyvkiadóknak. Azok válaszul visszahívják könyveiket az Alexandra üzletekből, amelyeknek üzemeltetése körül is vita van.
Az orosz elnök szóvivője kedden figyelmeztette Kijevet: Oroszország fizetésképtelenné nyilvánítja Ukrajnát, ha az nem rendezi időben a vele szemben fennálló adósságát.
Egyesül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Városüzemeltetési Központ (BVK) a német Stadtwerke mintájára - mondta Tarlós István a Magyar Nemzetnek. A főpolgármester szerint a városigazgatóság, amelyhez az összes közszolgáltató, így a BKK is tartozni fog, gazdasági társaság lesz, igazgatósággal és felügyelőbizottsággal, a vezérigazgatói poszt várományosa pedig Bán Tamás, a BVK korábbi vezetője.
Megint egy színház, a Bárka van hónapok óta meglehetősen bizonytalan helyzetben. És 120 millió forintnyi adójárulék, szállítási tartozása van, ahogy ezt Seress Zoltán igazgatótól megtudtuk. Az ÁSZ felelőtlen gazdálkodás miatt feljelentést tett. Seressnek tiszta a lelkiismerete.
Bár Ukrajnában sikerült véget vetni az erőszaknak, a gazdasági válság csak egyre mélyül. Sok milliárd euróra lesz szükség a fizetésképtelenség elkerüléséhez. Alekszander Turcsinov ideiglenes államfő első beszédében is hazája katasztrofális pénzügyi helyzetére utalt, s közölte, hogy a fizetésképtelenség határához érkeztek.
A kongresszus mindkét házában eredménytelenül zárultak az egyezkedések szombaton a szövetségi kormány részleges bénultságának feloldásáról és a technikai csőd elkerüléséről folytatott tárgyalások, igaz a szenátus vezető részéről pozitív hangulatú nyilatkozatok hangzottak el.