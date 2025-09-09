Az önkormányzat képtelen volt megoldani a közétkeztetést, ezért kell az átmeneti megoldás.
Mindössze vajas kenyeret kaptak a gyerekek. A Belügyminisztérium közölte, amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca ideiglenes jelleggel megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést.
A tettes egy időre befészkelte magát az épületbe, de nem jutott ki szabadon.
Levegőhöz juthat a nehéz helyzetben lévő város, ám a gondok még nem oldódtak meg.
Fizetésképtelenné vált a jelenleg még baloldali vezetésű, októbertől fideszes fennhatóság alá kerülő Balmazújváros. Az önkormányzat és a kormány egymásra mutogat, miközben négyszáz ember két hónapja nem kapja meg a jogos munkabérét, ellátását.
A független képviselő szerint a háttérben az Orbán-kormány bosszúja áll.
A polgármester szerint a város várhatóan december 19-én megkapja az eddig visszatartott nettó finanszírozását.
Egy komplett kiszolgáló osztály felmondott a polgármesteri hivatalban.
A párt azt is tudni véli, hogy az elkövető rokona az egyik fideszes önkormányzati képviselőnek.
Balmazújváros korábbi polgármesterének az igazságügyi tárca engedélyezte, hogy ne kelljen megkezdenie börtönbüntetését. Utódja szerint vannak bizonyos emberek, akik magyarázhatatlan védettséget élveznek.
A Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere között pótlóbuszok járnak.
Veres Margit nem kérte, hogy elhalaszthassa büntetésének letöltését.
Az autó vezetője árokba hajtott az ütközés után, mentőt kellett hívni hozzá.
Újabb pénzügyi mentőövet kapott a csapatot működtető, komoly adóssággal küzdő sportcég – az önkormányzat próbálja felszínen tartani vesztességes társaságát.
Közel tizenöt hektáron lángol a puszta Hortobágy-Kónya térségében - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője szombat este.
Transzparens politikát és az egyszemélyi vezérlés végét ígéri Balmazújváros frissen megválasztott független vezetője. A jogerősen elítélt korábbi polgármestert, Veres Margitot nem rúgja ki, de az erkölcsi bizonyítványát azért megnézné.
A vasárnapi időközi választásokon a kormánypárti jelöltek hozták a kötelezőt, az ellenzéki pártok nem indítottak saját jelölteket – Balmazújvárosban újdonságként a kormányoldal, sem tette ezt meg. A következő erőpróba szeptember 30-án, immár Budapesten lesz.
Hiába kapott ötéves büntetést jogerősen Veres Margit, Balmazújváros korábbi vezetője, nem vonult börtönbe. Sőt, továbbra is rendszeresen bejár a hivatalba. Augusztus 12-én időközi polgármester-választás lesz,
Jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak a balmazújvárosi rendőrök egy kerecsendi férfival szemben - írja a police.hu.
A bennmaradásért küzdő Balmazújváros a rendes játékidő hosszabbításában szerzett góllal győzött vasárnap a dobogóért harcoló Paksi FC vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában.
A Balmazújváros hazai pályán meglepetésre 4-0-ra legyőzte a harmadik Debreceni VSC-t a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 31. fordulójában.
A Balmazújváros 1-1-es döntetlent játszott otthon az Újpesttel szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.
Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Veres Margit (független) balmazújvárosi polgármestert hétfőn a Debreceni Ítélőtábla - közölte a táblabíróság sajtószóvivője az MTI-vel.
A Videoton - Juhász Roland fejesgóljával - legyőzte a vendég Balmazújvárost szombaton a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.
Az éllovas Ferencváros a háromgólos Böde Dániel vezérletével hazai pályán 5-0-ra legyőzte a Balmazújvárost szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában.
Gól nélküli döntetlent játszott a Balmazújváros otthon a Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.
Horváth Ferenc vezetőedző dicsérte az NB I 11. helyén telelő Balmazújvároshoz januárban csatlakozó volt válogatott támadót, Rudolf Gergelyt.