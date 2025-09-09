Nem állt meg a fideszes úthenger, csak lassított

A vasárnapi időközi választásokon a kormánypárti jelöltek hozták a kötelezőt, az ellenzéki pártok nem indítottak saját jelölteket – Balmazújvárosban újdonságként a kormányoldal, sem tette ezt meg. A következő erőpróba szeptember 30-án, immár Budapesten lesz.