- Meglepetés az államháztartásban, júliusban 213 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés

P. Zs.;

költségvetés;államháztartási hiány;szufficit;államháztartási többlet;

2024-08-09 10:58:00

Júliusban végre jelentős és nem várt, 213 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, így az első hét hónap hiánya 2443 milliárd forintra csökkent – közölte az előzetes adatokat a Pénzügyminisztérium (PM). A parlament a kormánynak az idei költségvetésben 2514 milliárdos deficitet engedélyezett az egész évre, így a múlt hónap végén az említett cél 97 százaléka jött össze. A kormány ugyanakkor a jogállami normákkal ellentétes módon korábban már önkényesen bejelentette, hogy az idei költségvetést sem tudja tartani. Így arra kell számítani, hogy a deficit az év végén 3982 milliárd forint lesz. Ha ezt tekintjük irányadónak, akkor az első hét hónapban a megemelt "keret" 61 százalékát hozták össze.

Az elmúlt években júliusban rendszerint hiánnyal zárt a büdzsé.

Egyetlen kivétel akadt, 2022-ben, amikor a többlet 256 milliárd forintot tett ki. Így a mostani minden idők második legjobb júliusi adata – mutat rá a tárca. Azzal kapcsolatban azonban semmilyen érdemi információt nem közöltek, hogy miként állt elő ez a valóban kedvező adat. Éppen ezért nem világos, hogy egyszeri hatások eredményéről (pl.: nagyobb uniós utalástól) vagy trendszerű javulásról van szó. Utóbbi közé tartozna például, ha a fogyasztási adóbevételek végre emelkednének. Ebben az esetben az körvonalazódna, hogy a megemelt 3982 milliárd forintos – a GDP 4,5 százalékára rúgó – hiány további kiigazítások nélkül elérhető lesz. Ezzel kapcsolatban két hét múlva lehet tisztább képet kapni, amikor a PM közli a részletes adatokat, s kiderülhet mi javította az egyenleget.

A minisztérium a többletet a meghozott költségvetési intézkedéseknek is tulajdonította, ám ez aligha állja meg a helyét. Az augusztus elejétől kivetett különadók - „védelmi hozzájárulások” - ugyanis bajosan javíthatták a júliusi egyenleget. Ezekkel a tételekkel kapcsolatban ráadásul nem tudni, hogy mennyi bevétel várható tőlük, hiszen egymásnak ellentmondó információkat közölt a kormány. A bankokra kivetett újabb teherből – tranzakciós illetéketek emelése – például az első jelzések szerint mintegy 400 milliárd forint plusz is befolyhat. Később viszont az derült ki, hogy ha a hitelintézetek megfelelő mennyiségű államkötvényt vásárolnak, akkor meg is felezhetik adókötelezettségeiket, ami pedig nem mindegy a büdzsé egyenlegének szempontjából. A kormány szerint viszont a „javuló költségvetési folyamatok azt jelzik, hogy a kitűzött 4,5 százalékos hiánycél tartható, a költségvetési mozgástér javulásával a gazdaság fenntartható növekedési pályára tér vissza”.