- A magyar Szajna hete

Bolgár György;

Balaton;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Szajna;hazugságvizsgáló;párizsi olimpia 2024;

2024-08-10 06:00:00

Azt állította Orbán Viktor (Facebook oldalán a nyíltvízi olimpiai versenyen elért magyar arany- és bronzéremhez gratulálva), hogy „nekünk a Szajna a Balaton. Dicsőség a Szajna hőseinek”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Szajna nekünk nem lehet a Balaton, hiszen a Fidesz-média zászlóshajója, a Magyar Nemzet pár napja még azt írta: „a Szajna megint szennyezett lett, a kutyakomédia folytatódik az olimpián (…) nyílt vízi úszóink aggódhatnak”. Szerencsére nem aggódtak, mert ugyebár mitől kéne félniük a Balatonban?

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (Facebook oldalán), hogy „a brüsszeli hazugsággyár lendületét sem a tények, sem a nyár nem törték meg. (…) Először befürdött a békemisszió támadásával azok után, hogy Orbán Viktor kijevi, moszkvai, pekingi és floridai útjait követően tárgyalt egymással az amerikai és az orosz hadügyminiszter, a svájci és az orosz külügyminiszter, az amerikai és a kínai külügyminiszter…”

Ezzel szemben a tény, hogy ezeknek a tárgyalásoknak abszolút semmi közük nem volt Orbán úgynevezett körútjához. Az amerikai és az orosz hadügyminiszter egy hónappal azelőtt is tárgyalt egymással, a svájci külügyminiszter az év elején ugyancsak találkozott már Lavrovval, hogy meghívja őt a Svájcban rendezett békekonferenciára, majd most tájékoztatta őt az ottani eseményekről. Az amerikai külügyminiszter pedig olyannyira nem Orbán állítólagos közvetítése miatt találkozott két hete kínai kollégájával, hogy ezt már áprilisban is megtette, sőt nemcsak a külügyminiszterrel, hanem Hszi elnökkel is tárgyalt. Biztos Orbántól kapta meg a telefonszámát.

Azt állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (a Népszavának arról, hogy szerinte Donald Trump hogyan fog békét teremteni Ukrajnában), hogy „nála vannak a legnagyobb stukkerek, és azt mondja: elég az öldöklésből, mostantól kezdve leülünk, mert nálam van a pénz, nálam vannak a fegyverek, és én mondom meg, hogy mi lesz”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Trump legföljebb azt mondhatná, hogy a jövőben nem ad stukkereket és pénzt Ukrajnának, hogy ne öldökölje tovább a szerencsétlen oroszokat. De ha a kis és a nagy Orbán ezt nevezi békének, akkor jó, ha tudjuk, hogy ez a Pax Russica, vagyis az orosz béke, amelynek feltételeit Moszkvában írták meg. Orbánék csak felolvassák.

Azt is állította a politikai igazgató: valótlanság azt állítani, hogy Románia gazdasági téren megelőzte Magyarországot.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem valótlanság. Az Eurostat adatai szerint az egy főre eső magyar GDP vásárlóerő-paritáson számolva az uniós átlag 76 százalékán áll, a román viszont 80 százalékon. A háztartások fogyasztása pedig az átlaghoz mérve még rosszabb képet mutat, mert nálunk csak 68, miközben a románok fogyasztása már elérte a 86 százalékot. Ez a szomorú való(tlanság).

Azt állította továbbá Orbán Balázs, hogy az inflációs adatokban sem lógunk ki régióból, mert a vetélytársaink sokkal rosszabbul teljesítenek.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem rosszabbul, hanem a lengyelek és a románok kivételével jobban. Nem férünk fel a közép-európai dobogóra sem.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.