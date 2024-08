- Tömegverekedés volt Ercsiben, lövések is eldördültek

Á. B.;

Ercsi;tömegverekedés;csoportos garázdaság;

2024-08-11 12:14:00

Fényes nappal, a nyílt utcán esett egymásnak két, nagyobb társaság szombat délután Ercsiben - írja a Bors.

Az ellenérdekelt felek botokkal, baseball ütőkkel voltak felszerelkezve, de volt olyan is, aki autóját használta a támadáshoz. A helyiek szerint a fegyverek is előkerültek, mivel több lövés hangját lehetett hallani. Az összetűzésnek a rendőrök vetettek véget, többen is kórházba kerültek. A lap érdeklődésére a rendőrség azt közölte, hogy a gárdonyi kapitányság csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást. Arra nem tértek ki, hogy miért robbant ki a tömegverekedés.

A mentőszolgálat nem adott információt, hogy hány sérültje van a történteknek, s állapotuk milyen súlyos.