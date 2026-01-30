Stabil állapotban szállították kórházba. Az ügyben egyelőre csak a tankerületi központ ígért vizsgálatot az iskola részéről.
Két helybéli család közötti, évekre visszanyúló vita váltotta ki az erőszakos támadást.
Az egyik anya szerint azért nem állt eddig senki a nyilvánosság elé, mert az óvónők féltették az állásukat, a szülők pedig a gyerekük biztonságát. Az igazgató azonban úgy véli, csak le akarják járatni, és megakadályozni, hogy újra pályázzon az óvodavezetői posztra.
Az út júniusban már használható volt, de kampányidőszakban ki törődik ilyen apróságokkal.
Ketten meghaltak Ercsiben, mikor egy kisteherautó és egy személyautó ütközött, írja honlapján a Katasztrófavédelem.
A Gárdonyi és Dunaújvárosi rendőrkapitányság szakmai együttműködése eredményeként, négy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg egy ercsi lakost – közli a police.hu. K. Sándor 25 éves ercsi lakos ellen három rendbeli lopás vétség és egy rendbeli lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt nyomoztak.
Az M6-os autópályán, Ercsi közelében fogták el a rendőrök azt a 26 éves román állampolgárt, aki vasárnap öt afgánt szállított autójával Budapest irányába - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az út menti fának ütközött egy kisteherautó Ercsiben vasárnap délután, a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Több száz ikerpárt várnak pénteken az Ercsiben tartandó ikertalálkozóra, ahol tizenötödik alkalommal gyűlnek össze az ország ikrei - közölték a szervezők.
Megszűnt a lezárás a 6-os főúton Százhalombatta és Ercsi között, ahol hétfő reggel egy személygépkocsi kisteherautóval ütközött, a balesetben egy ember meghalt.
A helyszínen meghalt egy ember, aki kisteherautójával egy személykocsinak ütközött hétfőn reggel Pest megyében, Ercsinél - írja az Origo. A Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője a távirati irodának azt mondta, hogy az ütközés következtében a sofőr kirepült a járműből, és a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az ercsi Eötvös József Általános Iskola befogadó és innovatív iskolaként tünteti fel magát, mégsem viszi el minden tanulóját az iskolai kirándulásokra. Olyan kirándulásokra, amelyeket az integrációs oktatásra nyert 130 millió forintból finanszíroznak. És kiket nem visznek? Többnyire azokat, akiket integrálni kellene.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett az a férfi, aki kedd este felmászott egy magasfeszültségű villanyoszlopra a Fejér megyei Ercsiben.
Árokba csúszott egy gázolajat szállító tartálykocsi Ercsiben hétfő délután. A 29 ezer liter gázolajat a katasztrófavédelem felügyelete mellett fejtik át egy másik járműbe - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Az oldalára borult egy petrolkokszot szállító nyerges vontató kedden a 6-os főút egyik körforgalmában, Ercsi közelében, a sofőr megsérült – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Őrizetbe vette a rendőrség azt a férfit, aki szikével próbálni elvágni élettársa torkát, kiskorú gyerekük szeme láttára Ercsiben - értesült a HavariaPress.