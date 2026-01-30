Kiskorú veszélyeztetésének gyanújával nyomoznak az ercsi óvoda ügyében, miután a szülők bepanaszolták az intézményvezetőt

Az egyik anya szerint azért nem állt eddig senki a nyilvánosság elé, mert az óvónők féltették az állásukat, a szülők pedig a gyerekük biztonságát. Az igazgató azonban úgy véli, csak le akarják járatni, és megakadályozni, hogy újra pályázzon az óvodavezetői posztra.