- 2024-ben eddig 126 millió forintot költöttek üzemanyagra a parlamenti képviselők, a fideszes benzinpápákat senki nem éri utol

Frank Zsófia;

Fidesz;üzemanyag;ellenzék;parlamenti képviselők;benzinfogyasztás;2024;

2024-08-12 05:55:00

2023-ban több mint 228 millió forintot, míg idén július 31-ig összesen több mint 126 millió forintot „benzineztek” el az adófizetők terhére az országgyűlési képviselők – derült ki lapunk közadatérdekű igényléséből, amelyet az Országgyűlés sajtóirodájának küldtünk.

2024. július végéig 119 képviselő használta üzemanyagkártyáját. Ebből 44 ellenzéki, és 75 kormánypárti politikus. (Összesen 199-en vannak.) Az összes 2024-es benzinköltésből az ellenzéki képviselők 37,2 millióért felelnek, míg a Fideszes és KDNP-s politikusok 89,1 milliót pöfékeltek el.

Az adatok tanúsága szerint a fideszes Hörcsik Richárd üzemanyagkártyája fogyatkozott a leginkább, ugyanis több mint 2,7 milliót költött üzemanyagra. Igaz, Borsod-Abaúj- Zemplén megye 5.számú választókerületének országgyűlési képviselőjeként az egyik legtávolabb van Budapesttől. Hörcsik Richárd az általunk kikért adatok szerint egy ideje tartja aranyérmes pozícióját, 2023-ban 4,8 millió forint feletti összeget autózott el. A Blikknek küldött tavalyi válasza szerint ez évente 76-90 ezer kilométert jelent.

A második a sorban a szintén fideszes képviselő Bánki Erik, aki 2024. július 31-ig csaknem 2,4 milliót pöfékelt el. Vagyonnyilatkozata szerint a politikus egyetlen ingatlanja a Pest megyei Ürömön található, 20 százalékos tulajdonrésze van benne (az nem derül ki, hogy a rokonságának hol vannak további ingatlanjai, és az is igaz, hogy több szántóval is rendelkezik), az ő esetében pedig az is érdekes, hogy 2024-ben 7 hónap alatt többet költött benzinre, mint egész 2023-ban, amikor 2,3 millió ment el a 12 hónap alatt, amivel tavaly a 42. helyezést érte el.

A NAV által havonta kiadott benzinárak héthavi átlaga 608 forint, a benzinesek átlag fogyasztása (az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2024-ben közzétett adatai szerint) 100 kilométerenként 7,89 liter. Ez alapján ki lehet számolni, hogy Bánki Erik havonta átlagosan 7123 kilométert autózik, ami naponta körülbelül 237 kilométert jelent. A bronzérmes Kósa Lajos, aki a debreceni székhelyű Hajdú-Bihar 1.számú választókerületének országgyűlési képviselője. Az ő 1,9 milliója átlagosan havi 5800 kilométerre elég, ez napi körülbelül 200 kilométernek felel meg.

Ezek természetesen mind becslések, hiszen azt nem tudjuk, hogy melyik képviselő milyen autót használ, mennyit ül a dugóban, ami a fogyasztást ugyan növeli, a megtett kilométerek számát annál kevésbé. Az első ellenzéki képviselőre a sorban sokat kell várni, a 14.helyen szerepel először a Jobbik-Konzervatívok képviselője Balassa Péter 1,7 millióval.

A képviselők alapfizetése a bruttó átlagbér háromszorosa. Ez 2023-ban 571 ezer forint volt, így a politikusok fizetése 2024 márciusától bruttó 166 ezerrel nőtt, így végül 1,71 milliót kapnak. Ezen felül a különböző bizottsági pozíciók után is jár tiszteletdíj, amivel akár már 2 millió körül is kereshetnek, ha pedig valaki frakcióvezető, az már 3,4 milliós fizetést is jelenthet. Ezeken az összegeken túl jogosultak egyéb juttatásokra is – lakhatás, irodabérlés, alkalmazottak utáni bér, mobiltelefon használat –, de a benzinköltségüket is elszámolhatják.

Az Index összefoglalója szerint a Mol és az Országgyűlés hivatala 2024. február elseje és 2027. január 31-e közötti üzemanyag-keretszerződése szerint a három év alatt nettó 744 milliót költhetnek benzinre a képviselők és a frakciók. A portál számításai szerint ebből a 199 képviselőnek összesen 406 milliós keretösszeg jut. Ezen felül a frakciók is kapnak benzinpénzt, érdekesség, hogy a mindössze 8 képviselővel rendelkező Jobbik 28,4 milliós kerete nagyobb, mint az összes ellenzéki párté.