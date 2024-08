- A nagy Airbnb-vita: feladták a leckét a terézvárosiaknak

Czene Gábor;

Budapest;szavazás;Terézváros;riport;Airbnb;betiltás;

2024-08-12 13:30:00

Egyetért azzal, hogy a VI. kerületben tiltsuk meg a társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként? – Soproni Tamás terézvárosi polgármester a közelmúltban jelentette be, hogy ügydöntő szavazást tartanak szeptember első felében a VI. kerületben. Azzal a polgármester is tisztában van, hogy nem egyszerű a döntés. A szálláskiadás a tulajdonosok megélhetését jelenti – nem mellékesen tavaly ebből 670 millió forintos adóbevétele volt az önkormányzatnak –, másfelől sok lakót az otthona békéjében zavar a turistaforgalom.

Kérdés, mit szólnak a népszavazáshoz a VI. kerületiek. A Laciként bemutatkozó 22 éves egyetemista „éppen most” költözött az Andrássy út egyik mellékutcájába, a Rózsa utcába. Személyes tapasztalatai még nincsenek, előző lakóhelyén azonban – a VIII. kerületben, nem messze Hidegkuti Nándor Stadiontól – szerzett kellemetlen élményeket. Az emeletükön lévő Airbnb-s lakásban megszállt „három-négy külföldi sráchoz” valaki kihívta a rendőröket. Pontosan nem tudja, mi volt a kiváltó ok, de egyszerű csendháborításnál komolyabb ügy lehetett, mert egy hónapon keresztül folyt a rendőrségi eljárás, őt is többször meghallgatták.

Ennek ellenére nem ért egyet a teljes tiltással. Amikor külföldre utaznak nyaralni, ők is az Airbnb-nél foglalnak: olcsóbb, mint a szálloda. – Ha valaki kulturáltan tudja használni a szállást, akkor az Airbnb jó dolog. Azzal van gond, hogy

sokan nem tartják tiszteletben a helyet, ahova mennek

– állapította meg. Laci szerint az általános szerződési feltételeket kellene szigorítani, egyértelművé tenni, hogy a turistáknak milyen szabályokat kell betartaniuk. A társasházak számára pedig lehetővé kellene tenni, hogy rendbontás vagy más szabálysértés esetén módjuk legyen szankcionálni, pénzbüntetést kiszabni.

Az Aradi utcában megszólított középkorú nő bevásárlásból igyekezett hazafelé, a Kodály Köröndre. – Ne tiltsák be! Kellenek a turisták! – vágta rá kérdésünkre. A következő mondatából kiderült, hogy olyan házban lakik, ahol nincs Airbnb-s szálláshely. (A társasházi közgyűlés elvileg megtilthatja az airbnb-zést.)

A Csengery utcában – a VI. kerületi szakaszt nemrég szépen felújították, növényekkel ültették be – a sors tréfát űzött velünk. Egyre csak külföldiekkel találkoztunk, majd, amikor nagy nehezen összeakadtunk egy-egy terézvárosi magyarral, ilyesfajta válaszokat kaptunk

„Bocsánat, sietek, órám lesz”, „Ne haragudjon, késésben vagyok, erre most nincs időm”, „Nem a kerületben lakom, állásinterjúra jöttem”. Végül egy ősz hajú, szemüveges asszony állt kötélnek: – Airbnb? Amikor fel-alá mászkálnak a külföldiek? Nem tudok arról, hogy lenne velük probléma.

Másik helyszínt kerestünk. A Nagykörút túlsó oldalán, a Jókai téren lakó szakállas, hatvanas férfi elmondta, mindenképpen szeretne részt venni az ügydöntő szavazáson, és erősen arra hajlik, hogy a teljes tiltást támogassa. Elhatározása nem végleges, a témát még a barátaival is szeretné átbeszélni. Annyi biztos, hogy náluk sok az Airbnb-s lakás. – Zaj, jövés-menés, hangoskodás, időnként szemetelés – sorolta a gondjait. Ha folyton cserélődnek a lakók, akkor nyilván máshogyan használják a liftet és a többi berendezést, mint azok, akik állandóan ott élnek.

Aztán – önmagával is vitatkozva – elmélázott azon, hogy az Airbnb betiltása nem oldana meg minden problémát. A házukban dél-ázsiai nők hosszabb távon bérelnek lakást, ők nem turisták, hanem Magyarországon dolgoznak. A többi lakó számára gyakran zavaró az életstílusuk. Mások a szokásaik. Ahogyan a svédek is más hangerővel beszélnek egymáshoz, mint például az olaszok. A megoldás az lenne – morfondírozott a férfi –, ha valahogyan sikerülne elérni, hogy mindenki tartsa be a viselkedési normákat.

Érzékeltette, hogy nem kizárólag külföldiekre gondol.

Az Opera környéke megtelt turistákkal, magyar szót csak egy szórakozóhelyről hallottunk kiszűrődni: a Tankcsapda Mennyország tourist című száma szólt. Elsétáltunk a Nagymező utcáig, hogy szóba elegyedhessünk terézvárosiakkal. Volt, aki sietett, volt, aki értésünkre adta, hogy újságírónak semmiképpen sem nyilatkozik. Egy nagymama a három unokáját kísérte. „Azt se tudom, mi az az Airbnb...” – hárította el kérdésünket. A Király utcában – az egyik oldal a VI., a másik a VII. kerülethez tartozik – egy házaspár férfi tagja morcosan odavetette, hogy „minket ez nem érdekel”.

Visszatértünk inkább a körút másik oldalára. A Hunyadi tér árnyas fái alatt egy édesapa kislánya társaságában egy idősebb nővel beszélgetett. Elmondták, hogy az egyik környező utcában, ugyanabban a házban laknak.

A kedves, barátságos nő indulatos lett, amikor meghallotta kérdésünket: ő mindenképpen a tiltás mellett fog szavazni. A szemközti házban ugyanis kiadnak egy nagy méretű lakást, ahova – bár ebben az évben nyugalom van – tavaly és tavalyelőtt rendre kijött a rendőrség. A külföldiek éjszaka is ricsajoztak, nem lehetett tőlük aludni, kiálltak az ablakba, és onnan vizeltek az utcára.

A történet ekkor szürreális fordulatot vett. Kiderült, hogy a férfinak is van egy Airbnb-s lakása, méghozzá abban a házban, ahol mindketten laknak. A nő szabadkozni kezdett, erről nem tudott. Azért nem – magyarázta az apa –, mert az ő vendégeivel soha nincs semmiféle baj. Akkor szokott baj lenni – folytatta –, amikor egy 20-25 négyzetméteres lakást kiadnak hat-nyolc embernek. Az övék 42 négyzetméteres, de legfeljebb csak hárman vehetik ki.

„Egy élet munkája van benne” – ismételte el többször. Ami a népszavazást illeti, szerinte hasonló játszódik le, mint az Uberrel. A különbség az, hogy az Ubert a „taxis maffia csinálta ki”, az Airbnb esetében pedig a „gomba módra szaporodó Tiborcz-szállodák ellenérdekeltek”. Nonszensznek tartja, hogy az ingatlanmilliárdosokat egy kalap alá veszik azokkal, akik csak egy-két lakást adnak ki. Tiltás helyett – javasolta – rendelkezni kellene arról, hogy egy lakásban az adott négyzetméteren hány turista szállhat meg.

Szóval, bármilyen eredményt is hoz majd a terézvárosi ügydöntő szavazás, az már most látszik: az Airbnb-s lakások betiltására szavazók között lesznek olyanok, akik más szabályok esetén nem feltétlenül lennének elutasítók, az engedélyezést pártolók között pedig olyanok, akik véletlenül sem azt szeretnék üzenni, hogy minden úgy jó, ahogyan jelenleg van.