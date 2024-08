- Már 30 kilométerre benyomult Oroszország területére az ukrán hadsereg

nepszava.hu;

Oroszország;Ukrajna;háború;katonai előrenyomulás;Volodimir Zelenszkij;

2024-08-11 20:21:00

Az ukrán katonai egységek 30 kilométerre behatoltak Oroszország területére. Ez a legmélyebb és legjelentősebb előrenyomulás azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára 2022 február 24-én az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát – írja a BBC az orosz védelmi minisztérium közlése nyomán.

A kurszki régióban zajló ukrán offenzíva hatodiknapja tart. Az oroszok szerint erőik meghiúsították az ellenséges mobil csoportok páncélozott járművekkel tett kísérleteit, hogy mélyebben behatoljanak Oroszország területére, elismerték azonban, hogy az ukrán erők elérték az orosz-ukrán határtól 25, illetve 30 kilométerre fekvő falut, Tolpinót és Obscsi Kologyezt.

Maguk az ukránok azt állították, hogy számos települést elfoglaltak a Kurszk régióban, egyikben a katonák videót is készítettek arról, amint eltávolítják az orosz zászlót egy hivatalos épületről, valamint arról is, hogy heves harcok dúlnak ötezre lélekszámú kisvárosban, illetve egy közeli gázelosztó létesítménynél. A BBC riporterei is megerősítették a híreket, mert szemtanúi voltak páncélosok és tankok folyamatos áramlásának Oroszország felé, s később légifotók is bizonyították ezt, ahogy azt is, hogy Oroszország új védelmi vonalakat épít a kurszki atomerőmű közelében. Az ukrán erők állítólag a létesítmény 50 kilométeres körzetében haladtak előre.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Ukrajnát, hogy offenzívájával „megfélemlíti Oroszország békés lakóit. Felidézték, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is elismerte a támadás tényét, amit azzal indokolt, hogy „Ukrajna a háborút az agresszor területére helyezi. Az oroszországi hadműveletről megbeszélést folytatott az ország legfelsőbb katonai parancsnokával, Olekszandr Szirszkij tábornokkal.

Orosz jelentések szerint a kurszki régió határ menti területeiről már 76 ezer embert evakuáltak, a helyi hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek. Alekszej Szmirnov megbízott regionális kormányzó szerint 15 ember megsérült szombaton, amikor egy ukrán rakéta roncsai rázuhantak egy többszintes épületre Kurszkban.