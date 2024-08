- Molesztálták a tinédzser lányát, gázolással, baltával, rúgásokkal állt bosszút a váci férfi

nepszava.hu;

2024-08-11 22:30:00

Elgázolta, baltával fenyegette. majd többször meg is rúgta a kocsija alá szorult férfit egy férfi Vácon, az alsóvárosi vasútállomás mellett szombat délután. Az esetről videó is készült, a felvételt egy lakó készítette az esettel szemközti ház egyik ablakából – számolt be vasárnap az RTL Híradó.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: az áldozat a hátsó kerék és a sárvédő közé szorult, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk egy speciális eszközzel. Végül súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba. Még a mentők kiérkezésekor is őrjöngő támadót a rendőrök vitték el bilincsben. Emberölés kísérlete megalapozott gyanújával vonhatják felelősségre.

A helyiek úgy tudják, hogy egy „molesztálási ügy” fajulhatott el. – Annyit hallottam, hogy valakit, egy 15 éves lányt megerőszakoltak – mondta egy váci férfi, aki szerint a lány apja „talán átment” a molesztálón egy autóval. A televízió stábja úgy értesült, nem történt nemi erőszak, de az áldozat valóban zaklathatta a lányt, nemi erőszak kísérlete miatt ellene is eljárás indult.