A Szuverenitásvédelmi Hivatal leleplezte: a Népszava háborúpárti

Lánczi Tamás;kormánypropaganda;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-07-06 09:00:00

A Lánczi Tamás által vezetett kormányzati bunkósbot ezúttal sem kísérelte meg felvenni a kapcsolatot a valósággal. De legalább jól fizetik érte, közpénzből.

Dolgozik a kormánypárti megmondóemberből szuverenitásvédővé avanzsált, havi ötmillió forint közpénzzel díjazott Lánczi Tamás hivatala: a Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik első jelentése az orosz–ukrán háborút keretező narratívákat vizsgálta, úgy, hogy közben gondosan ügyelt rá, nehogy véletlenül kormányzati sajtótermékek is górcső alá essenek.

A jelentésre korábban felfigyelő hvg.hu felidézi, hogy a szuverenitásvédelminek hívott törvény elfogadása előtt a kormány több alkalommal is azt ígérte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal feladatát nem a független sajtó vegzálásában fogják megállapítani, de a gyakorlat valahogy mégis ezt mutatja. Miután az intézmény rászállt az Átlátszó oknyomozó portálra, most épp a pártoktól független sajtó egyéb szegmensei kerültek sorra.

Az elemzés hosszasan taglalta, hol, milyen módon jelenik meg az általuk (pontosabban az Orbán-kormány által) nyugati háborúpártinak tartott narratíva. „A nyugati háborúpárti narratíva a magyar sajtóban már a háború kitörése előtt is jelen volt; már ekkor sorra jelentek meg olyan cikkek, amelyek a beavatkozás szükségessége és Magyarország bevonódása – például a fegyverszállítások megindítása – mellett érveltek. Fontos kiemelni, hogy a nyugati háborúpárti narratíva azóta is tendenciózusan megjelenik az olyan országos és nagy elérésű médiatermékekben, mint például a Telex, a 444, a 24, a HVG vagy a Népszava” - olvasható a leleplezésben, mi pedig kénytelenek vagyunk gyorsan le is szögezni: nem, a Népszava nem háborúpárti. A jelentés a felsorolt lapokat mindenesetre azzal vádolja, hogy olyan narratívákat közvetítenek, amelyek a magyar közvéleményt a háborút és a nyugati beavatkozást támogató irányba hívatottak terelni. Ennek alátámasztására legtöbb esetben olyan cikkeket szedtek össze, amelyek amúgy tényközlést tartalmaznak.

A rend kedvéért a Lánczi Tamás vezette hivatal összeszedett példákat az oroszpárti, legitimációs narratívára is, amelynek azonban szépséghibája, hogy egyrészt jóval kisebb számban jelennek meg az elemzésben, másrészt azt állítja, hogy ezt a narratívát mindössze olyan kisebb elérésű médiatermékek építik tovább elsősorban, mint a Mi Hazánkhoz köthető Magyar Jelen, valamint a Moszkva tér, illetve az Orosz Hírek elnevezésű propagandaoldalak. A szinte konstans orosz propagandát terjesztő kormányzati sajtótermékek valahogy kimaradtak a felsorolásból, a Fidesz-közeli sajtóorgánumokra úgy látszik nem terjedt ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal látószöge, pedig igazán nem kellett volna hosszasan keresgélniük ahhoz, hogy akár az állami médiában, akár más, fideszes sajtótermékben megkapják a puritán oroszpárti dezinformációt, és némi általános háborús riogatást.

Egy-egy egészen penetráns példával - a teljesség bárminemű igénye nélkül - azért adunk egy kis segítséget Lánczi Tamásnak:

az Origo már 2022 júniusában bejelentette, hogy kitört a harmadik világháború

a Fidesz kedvenc „biztonságpolitikai szakértője”, az állítása szerint korábban ufók által elrabolt Georg Spöttle 2022. októberében a nagyvilág értésére adta, hogy ő „maximálisan Oroszországot támogatja” a háborúban. Ennek keretében a hírhamisítástól sem riadt vissza, amikor is a fideszes Pesti Srácok portálon közzétett videójában ukrán kazettás bombás támadásnak mutatta be a szíriai Aleppó 2016-os orosz bombázását

Bencsik András, a kormánypárti Demokrata főszerkesztője a szintén fideszes Hír TV Sajtóklub című műsorában jutott arra a megállapításra 2023. februárjában, hogy „én nem találkoztam olyan emberrel ebben az országban, aki ha vesz egy mély lélegzetet (...) nem mondja azt ki, hogy igen, ő az oroszoknak drukkol”, majd leszögezte, ő is az oroszoknak drukkol.

2023. júliusában pedig a Hír TV egy angol futballdrukkerekről készült több éves kocsmai felvételt mutatott be úgy, hogy azon a Kercsi híd felrobbantásán ujjongó ukránok szerepelnek. Hab volt a tortán, hogy a hírhamisítást olyan pancser módon végezték, hogy még a hangot sem keverték le, így azon tisztán hallható volt a Will Grigg's on Fire szurkolói dal.

Mindebből a Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzésében természetesen semmi nem található, miképp a kormánypárti sajtó más, oroszpárti félrevezetéséről sem tájékoztat.

Mindenesetre a Lánczi Tamás által vezetett testület végkövetkeztetése az, hogy mind a nyugati háborúpárti, mind az orosz legitimációs narratíva jelenléte veszélyt jelent Magyarország szuverenitására nézve, ezek társadalmilag polarizáló hatásúak, és a háború eszkalációjának, Magyarországra való kiterjedésének a veszélyét is magában hordozzák.