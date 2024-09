- Vibráló sokszínűség – A SZIN idén is méltó lesz a nyárzárásra

Szegedi Ifjúsági Napok;Rúzsa Magdi;Parno Graszt;2024;Blahalouisiana;Dzsúdló;Pogány Induló;

2024-08-30 19:45:00 CEST

Szerdán négy körül a szegedi Tiszapart a még fecskében lézengő helyiek és a SZIN dolgozóinak melegben olvadozó hangulatát árasztotta. A falunapszerű délután csak halványan sejtette, milyen fergeteges koncerteket tartanak később. Aki ilyentájt került a színpadra, sajnos nem várhatott többet, a kíváncsi látogatók szerény csoportjának fel-felderengő mosolyánál.

Ekkor csíptük el a Parno Graszt zenekart, akiknek a langyos fogadtatás ellenére is sikerült megtáncoltatni a közönséget. A zenészek eleinte magukban ropták, de a ritmus végül magával ragadta azt is, aki csak véletlenül került hallótávolságba. Zenéjük ellenállhatatlan lagzi-hangulatot varázsolt a tikkasztó délutánba. Közös számukra felbukkant a színpadon Szeged sztárja, Pogány Induló, (akkor és ott inkább polgári nevén: Szirmai Marcellként) aki mintha tényleg akkor ébredt volna száz éves álmából, csak keringett a kollégák körül.

Utána viszont a másik nagyszínpadhoz igyekezve meg kellett állnunk a Blahalouisiana lehengerlő koncertjén. Schoblocher Barbara mintha színpadra született volna, az előadóművészek platóni ideájaként hozta el a zenekar legkedveltebb számait Szegednek. Ekkor már lehetett érezni, hogy a 2024-es SZIN is méltó lesz a nyárzárásra.

Rúzsa Magdi koncertjére átérve az eddig még árnyékban bujkáló tömeget is megtaláltuk. A hatalmas közönség hatalmas lelkesedéssel énekelte a művésznő számait, amelyek a kezeket és a szíveket egyaránt a magasba emelték.

Erős váltásként érkezett utána Dzsúdló, akinek az első sorai táblákkal is felkészült tomboló rajongóktól roskadoztak. Legtöbben a Spanom című számot szerették volna a fiatal sztárral a színpadon énekelni, de volt aki transzparensén első tetkójának megalkotására kérte az előadót. Számai dübörögtek, a levegő megtelt a Dzsúdló-imádók mindent elsöprő kiáltásaival és még a staff is kicsit dobolt a lábával, engedve a bulihangulatnak.

Az egészen kicsiktől kezdve az idősekig minden korosztály képviseltette magát a fesztiválon. A rendezvény a méreteihez képest olyan mint egy nagy családi találkozó, amelyen a külföldi rokonok is megjelentek, szerdán leginkább Zara Larsson miatt. A világsztár itt mutatta be először új albumának dalait, nem kevés sikerrel. A közönség töretlenül ugrálta végig a még ismeretlen számokat is, bár a háttértácosok lenyűgöző showját kevesen tudták mozdulataikkal felülmúlni.

A fesztivál sátraiban hajnalig a házibulik legjobb számaira pörögtek a szoknyák akárhol voltunk. Teljesen megfeledkezve a koraesti tücsökciripelős hangulatról, nagy reményekkel tettük el magunkat másnapra.

Ám hiába, a csütörtöki délután is csendesen indult. Volt aki inkább csobbant egyet a három medence egyikében, vagy körülnézett Civil-falu sátrainál, de kevesen találtak el színpadokig. Mi is inkább a kitelepült szervezetekhez látogattunk el. – Kicsit szürreális - fogalmazott egy fesztiválozó - hogy van katonai toborzás, és kiköltöztette bódéját a NAV, de lehet kaktuszt ültetni vagy antik kalapokban festményként fotózkodni is.

Sisi, a nemrég befutott rapperlány aztán beindította az igazi bulit. A Jim Beam sátor fülledt levegője hamar vibrálni kezdett, amikor vagányan színpadra lépett. Olyan hangulatot rímelt össze a hip-hop csillag, amit a koncert közepén elromló hangtechnika sem tudott maga alá gyűrni. A kritikus helyzetből laza, hősies improvizációval még nagyobb partit csinált Sisi, amivel a közönségből tomboló lelkesedést váltott ki.

Sétálva a színpadok között találkoztunk banánnak öltözött urakkal, jobbnál jobb kalapokkal, neon színekben tündöklő mosolygó arcokkal és gólyalábon sétáló diszkóangyalokkal is, akik tetőtől a gólya-talpig diszkógömbnek öltözve színesítették a SZIN sokaságát. Estére ismét elszabadult a buli, minden felől zengtek hangszórók, lüktetett a Tisza-part.

A csütörtök csillaga, Armin van Buuren fél tizenegykor ragyogott fel a Borsodi nagyszínpadon. Eddigre a nézőtér úgy megtelt, hogy lépni alig lehetett, de a legszerencsésebbek, a sorsolás nyertesei, fent, a DJ mellett ugrálhatták végig a számokat. A holland világsztár alatt szinte felrobbant a színpad, lángnyelvek csaptak a levegőbe, amikor megszólította a SZIN-t. A fényshowtól festőien színes tömeg egy emberként őrjöngött van Buuren DJ szettjére, koncertje kétségtelenül az idei Szegedi Ifjúsági Napok egyik csúcspontja volt.

A fesztivál még rengeteg izgalmas programmal vár a látogatókra. A hazai zenei élet krémje készül a színpadokra. Az egyik legjobban várt előadó kétségtelenül Azahriah, akitől hatalmas záró koncertre számíthatunk. A fiatal sztár népszerűsége az egeket verdesi, így fellépése minden bizonnyal nem csak a szegedieket táncoltatja majd meg.

Infó: Szegedi Ifjúsági Napok - SZIN. 2024. augusztus 28. - 31.