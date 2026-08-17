Lehet arról vitatkozni, hogy nincs elég magyar a Szigeten, az elmúlt egy hét alapján azonban nem igazán érdemes: a hazai előadók átalakult szerepéről az ország legfontosabb fesztiválján viszont már annál időszerűbb beszélni.
Megnéztük a nyár utolsó nagy dobását, a Szegedi Ifjúsági Napokat. A Tisza-parti rendezvény az első naptól kezdve fokozatosan forrósodó hangulattal, változatos zenei kínálattal és színes programokkal rázta fel a délutáni sziesztából ébredező közönséget.
Sztárparádé, nagy bejelentés, küzdőtéren egymásnak feszülő fiatalok, sikoltozó lányok, színpadot felszántó, közvetlen előadó: szombat este tizenegyezer fiatal énekelte egyként napjaink egyik legfelkapottabb magyar énekese dalait a Budapest Parkban.