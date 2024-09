- Milák Kristóf egy fillér jutalmat sem javasolt a párizsi olimpiára őt felkészítő edzőknek

aranyérem;jutalmak;edzők;ezüstérem;Milák Kristóf;párizsi olimpia 2024;

2024-08-30 18:43:00 CEST

Több tíz millió forintot kaphatnak azok az edzők, akik közreműködnek egy-egy olimpiai bajnokunk, éremszerzőnk eredményei elérésében, a sportolók felkészítésében. Így járna a jutalom azoknak is, akik valamilyen formában kivették a részüket kétszeres olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf párizsi sikereiből is, csakhogy majdnem hoppon maradtak – derült ki a Sportal pénteki cikkéből.

– Milák Kristóf az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon mind a felkészítő edző, mind a nevelő edző, mind az életjáradék kedvezményezett rubrikát üresen hagyta. Magyarán: párizsi érmek ide, párizsi érmek oda, ha a zseniális pillangóúszón múlik, egyetlen szakember sem kapott volna egy fillér jutalmat, egy fillér életjáradékot sem, pedig edzőknek 45 éves kortól ugyanaz a pénz jár, mint a versenyzőknek – írták, megjegyezve olimpikonunk Párizsban egy arany- és egy ezüstérmet nyert, amiért a jutalma 94,27 millió forint. Ugyanilyen két érmet nyert 2021-ben Tokióban is, ezért több millió forintos életjáradék is jár majd neki.

Mindezek fényében meglepő, hogy ő egy edzőt sem talált méltónak arra, hogy jutalmat kapjon. A Sportal szerint az üresen hagyott rubrikát a Magyar Úszó Szövetségnek joga volt kitölteni, ezért azt meg is tették: a hivatalos tréneri triumvirátus került ide: Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc és Zala György, az erőnléti edző (akivel Milák Kristóf tényleg végig dolgozott) Zala György. Mindezt a MOB elnöksége is elfogadta, majd aláírásával a sportért felelős államtitkár is megerősítette.