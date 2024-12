Állami elismerésözön az ünnepen

Nemcsak a Saul fia három alkotója, s két producere részesült állami kitüntetésben a nemzeti ünnepen, hanem számos, a Fideszhez, illetve még inkább Orbán Viktorhoz közel álló közéleti szereplő is. Áder János államfő kegyéből sokan részesültek elismerésben, március 15. alkalmából nemcsak tegnap, hanem a hétvége folyamán is. Az ismertebb díjazottak között ott van Balázs Fecó énekes, vagy akár Martonyi János volt külügyminiszter, Bencsik András újságíró, Békemenet-szervező, Nagy Feró és Menyhárt János zenészek, Paller Judit országos tisztifőorvos, vagy épp Tóth Gy. László politológus is.