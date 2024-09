- Illatozó festmények Birminghamben

festmény;tárlat;illat;Birmingham;

2024-08-31 14:35:00 CEST

A birminghami Barber Művészeti Intézet októberben nyíló kiállítása, a "Scent and the Art of the Pre-Raphaelites" című tárlat különleges élményt ígér a látogatóknak: a festményeket illatokkal párosítják, hogy fokozzák a műalkotások által keltett érzéki benyomásokat. A birminghami kiállításon a látogatók gombnyomásra szagolhatják majd meg a festményeket. Sir John Everett Millais A vak lány című alkotása mellett például frissen vágott fű és nedves föld illata lengi majd be a teret, felidézve az angol vidék eső utáni hangulatát. – A preraffaelita festmények illatait gyakran figyelmen kívül hagyják, pedig azok kulcsfontosságú elemek voltak... Reméljük, hogy az emberek nemcsak a látvány részleteit érzékelik majd, hanem mélyen megérzik a hely szellemét, mintha maguk is a festményben lennének – nyilatkozta a kiállítás kurátora.

A kezdeményezés nem egyedülálló a művészeti világban. A madridi Prado Múzeum 2022-ben már kísérletezett hasonló multiszenzoros élménnyel, melynek sokat sejtető eredménye volt, hogy a látogatók átlagosan 13 percet töltöttek a kép előtt, szemben a szokásos 32 másodperccel.

De miért is olyan hatásos az illatok bevonása a művészeti élménybe? A válasz az emberi agy működésében rejlik. Egy 2010-es tanulmány kimutatta, hogy az illatokhoz kötődő emlékek erősebben rögzülnek, mivel érzelmileg intenzívebbek. Ez magyarázza azt a jelenséget is, amit prousti pillanatnak nevezünk, amikor egy illat hirtelen egy régi élményt idéz fel.

Az illatok ugyanis közvetlenül hatnak az agy limbikus rendszerére, amely az érzelmi reakciókért és a viselkedésért felelős. Ez a rendszer pedig szorosan kapcsolódik az amigdalához és a hippokampuszhoz, melyek az érzelmi emlékek szabályozásában játszanak szerepet. Ezért van az, hogy egy parfüm illata évtizedekkel később is felidézheti első szerelmünk emlékét, vagy nagyanyánk sütijének aromája azonnal visszarepíthet minket a gyerekkorunkba. A kiállítások illatosítása tehát nem pusztán érdekes innováció, hanem tudományosan is alátámasztott módszer a műalkotások mélyebb átélésére. Hogy ne csak lássuk, de érezzük is a képeket.

A birminghami kiállítás október 11-én nyitja meg kapuit, és ha sikeresnek bizonyul, könnyen lehet, hogy hamarosan más múzeumokban is illatozni kezdenek a festmények, új dimenziót nyitva a művészet élvezetében.