- Orbán Balázs: Donald Trump azt mondta nekem, hogy 24 óra alatt kell békét teremteni Ukrajnában

biztonságpolitika;fórum;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Orbán Balázs;orosz-ukrán háború;

2024-08-30 22:22:00 CEST

Donald Trump személyesen Orbán Balázsnak, hogy 24 óra alatt békét tudna teremteni Ukrajnában – ezt nem más, mint maga a miniszterelnök politikai igazgatója mondta péntek este Prágában a GLOBSEC regionális biztonságpolitikai fórum vendégeként – írja a 444. Orbán Viktor közvetlen munkatársa saját elmondása szerint azt válaszolta a volt amerikai elnöknek, hogy az Orbán-kormány 36 órának is nagyon örülne, amire Donald Trump úgy reagált, hogy nem, 24 óra alatt kell megtenni.

– Előbb-utóbb a demokraták is rá fognak jönni, hogy ez így nem mehet tovább, és az Egyesült Államok magunkra fog hagyni minket a problémával, amit Ukrajnának hívnak – fűzte tovább a gondolatait. Ezért szerinte azokkal a kérdésekkel kell foglalkozni, hogy ki fogja finanszírozni, ki fog ott biztonságot fenntartani, „nem pedig a morális kérdésekkel, hogy kinek van igaza, kinek nincs, ki támadott meg kit, ami mind nyilvánvaló”. Ugyanakkor Orbán Balázs nem árult el, hogy kire gondol.

A magyar kormány szinte mindent egy lapra tett fel, vagyis arra, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke, azonban Joe Biden visszalépése óta viszont rendkívül kiélezett lett a küzdelem. A panelbeszélgetés résztvevői nem is győzték hangsúlyozni, hogy jelenleg lehetetlen megmondani, hogy ki lesz a következő amerikai elnök, ennek ellenére a kérdések többsége akörül forgott, hogy mit jelentene Európának egy újabb Trump-elnökség. A beszélgetést a helyszínen hallgatta meg David Pressman amerikai nagykövet is.

A változó helyzet áthatóan nem ingatta meg Orbán Balázst, ugyanis szerinte egy új Trump-kormány felkészültebb és fókuszáltabb lenne, mint az első volt, majd rátért Európára is. Megismételte, hogy az EU Stockholm-szindrómában szenved, és az elmúlt években mindenben az Egyesült Államokat követte a nyitott határoktól a woke ideológián át, és közben nem vették észre – fejtegette –, hogy az Egyesült Államoknak saját célja is voltak, és a technológiai fejlesztésektől a kereskedelemig ezek a lépései szembementek az európai érdekekkel, így pedig az európai politikusok szembementek az európai emberek és számos tagállam érdekeivel is.

Szóba kerültek a NATO-költések is, hogy hosszú éveken át elmaradt a megfelelő védekezés kialakításához szükséges szinttől. A kérdésre, hogy akkor Magyarország kész-e arra, hogy kövesse Lengyelországot, és a GDP négy százalékát is haderőfejlesztésre költsék, Orbán elmondta, hogy reméljük, meg tudjuk engedni magunknak, de annyiban bonyolult a helyzet, hogy sajnos nem kapjuk meg a pénzünket az Európai Uniótól.