- Orbán Balázs visszaszólt Ursula von der Leyennek, blődnek tartja az európai bizottsági elnök beszédét

támogatás;Ukrajna;béke;üzenet;Ursula von der Leyen;Orbán Balázs;

2024-08-30 18:41:00 CEST

„Senki sem okolja az ukránokat az orosz megszállás miatt, viszont minden józan gondolkodású ember okolja a nyugati háborúpárti elitet az elhibázott, felelőtlen, veszélyes és Európát hanyatlásba taszító politikáért” – reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra a beszédre, amelyet Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök tartott pénteken a prágai GlobSec-konferencián.

Ursula von der Leyen először szólalt fel azóta, hogy az Európai Parlament is megszavazta, még öt éven át, 2029-ig ő tölthesse be az Európai Bizottság elnöki tisztségét. Anélkül, hogy kimondta volna Orbán Viktor nevét, a német politikus elég keményen üzent Orbán Viktornak, mondván, ma egyes politikusok az Európai Unión belül, sőt, még Európának ezen részén is nem a megszállót, hanem a megszálltakat hibáztatják a háborúért, azok viszont, akik Ukrajna támogatásának leállítását akarják, azok nem a béke, hanem Ukrajna leigázása mellett érvelnek.

Hibáztatnák-e valaha is a magyarokat az 1956-os szovjet invázióért? Hibáztatnák-e valaha is a cseheket az 1968-as szovjet elnyomásért?

– firtatta ezután Ursula von der Leyen, amire Orbán Balázs érezhetően megsértődve úgy válaszolt, csak győzzük kivárni, amíg „Európa háborúpárti elitje nem leszáll, hanem leesik” a magas lóról. „Mi azért jöttünk, hogy a békéről beszéljünk, illetve arról, hogy ha Donald Trump elnök megnyeri az amerikai választást, hogyan lesz újra béke Európában” – fűzte hozzá a politikai igazgató, homályban hagyva, hogy a békére valószínűleg a republikánus elnökjelölt esetleges november 5-i választási győzelme esetén sincs túl nagy esély.