Új polgármestert választ New York

November 5-én eldől, a demokrata Bill de Blasio vagy a republikánus Joe Lhota lesz New York új polgármestere, a milliárdos médiamogul, Michael Bloomberg utóda. Nagy a tét, hogy ki és milyen irányba vezeti az Egyesült Államok legnépesebb metropoliszát. Bloomberg 12 év elteltével köszön le, s a felmérések azt jelzik, utána a liberális de Blasio lehet a befutó. Bár New York lakossága többségében demokrata, húsz éve nem állt demokrata párti politikus a város élén.