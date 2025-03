Megütött egy nőt a migránsgyűlölő, mert angolul szóltak hozzá Budapesten

Újabb kézzelfogható eredménnyel járt a gyűlöletre uszító kormánypropaganda - így számolt be a 444 arról a csütörtöki esetről, amikor a Kálvin téri aluljáróban található Trio Pizza egyik alkalmazottja angolul szólított meg egy vendéget, mire a gyűlölködő férfi mocskos migránsnak nevezve őt. Ám ez nem volt neki elég, amikor egy nő a kiszolgáló segítségére sietett, őt is elkezdte gyalázni, majd meg is ütötte. Az áldozat rendőrt hívott.