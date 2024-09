- Vitályos Eszter: Az intézkedés célja, hogy a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással

oktatás;Magyarország;tanévkezdés;2024;Vitályos Eszter;

2024-09-01 15:09:00 CEST

Az Orbán-kormány sok segítséget nyújt a tanévkezdéshez a családoknak, 2025. januártól tovább emeli a pedagógusbéreket - mondta a kormányszóvivő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hétfőn 1,5 millió gyermek számára kezdődik meg a 2024/2025-ös tanév. Vitályos Eszter kifejtette, a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat - a gyetet, a gyest és a családi pótlékot - már augusztus végén folyósították, ez 1,1 millió családot érint. Magyarországon évek óta minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, ami 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról. A Kello Könyvtárellátó NKft. 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába 1,2 millió diáknak. Külön a rászoruló családoknak 80 ezer ingyenes tanszercsomagot biztosított a kabinet. Az elmúlt években kiosztottak 500 ezer laptopot az 5. és 12. évfolyamos diákoknak, és 2025 végéig további laptop szállítására lehet számítani - sorolta. Az Orbán-kormány az önkormányzatokon keresztül biztosítja az ingyenes vagy a kedvezményes gyermekétkeztetést, ami elsősorban a nagyobb családokban élőknek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak jelent segítséget.

Vitályos Eszter szerint a családbarát adórendszer is a családokat segíti: az elérhető adókedvezmények révén több mint 4500 milliárd forint többletjövedelem maradt a családoknál az elmúlt 12-13 évben - hangsúlyozta.

A kormányszóvivő emlékeztetett, hogy szeptember elsejétől a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákoknak az állam ingyenesen biztosítja a B kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását. Emellett fenntartják a sikeres nyelvvizsgadíj visszaigénylésének a lehetőségét, ami az elmúlt években több mint 6 milliárd forintot jelentett a magyar családoknak, és több mint 187 ezer fiatal vette igénybe.

A mobiltelefonok iskolai elvételéről szólva Vitályos Eszter azt mondta, az intézkedés célja, hogy nagyobb figyelem jusson a tanulásra, és a szünetekben a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással. Úgy fogalmazott: az ingyenes laptopok kiosztása jelzi, hogy amennyiben a tanulást segíti a digitális eszköz, akkor nemcsak lehetőség, hanem kötelezettség is lesz a használata.

Ennek az intézkedésnek – fűzhetjük hozzá – iskolaigazgató esett már áldozatul, a budapesti Madách Imre Gimnázium vezetőjét, Mészáros Csabát 24 év után menesztették, amikor némi fáziskéséssel híre ment, hogy a diákoktól nem fogják elvenni a mobiltelefonokat. Arra, hogy ne vegyék el, az Orbán-kormány rendelete egyébként lehetőséget is ad.

Vitályos Eszter a szerinte „rendkívül indokolt” pedagógus-béremelésről elmondta, az Orbán-kormány fenntartja azt a többlépcsős béremelést, amelyet már az idei évben elkezdett, és amely hatására a tanári átlagbér elérte a 670-680 ezer forintot. Január elsejével a béremelés folytatódik, 21 százalék körüli emelést terveztek be 2025-re, ezzel nagyjából 820 ezer forintra nő a tanári átlagbér. Ha követik ezt az emelést, 2027-re akár az egymillió forintot is meghaladja - mondta. Hangsúlyozta, a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbérhez igazítja a tanári béreket, ami azt jelenti, hogy annak minimum 80 százalékán fogja tartani a tanári átlagkeresetet. Kitért a teljesítményértékelési rendszerre, mint mondta, volt egy általános cél, hogy aki többet vállal az iskolában, többet is keressen. Véleménye szerint ennek megfelelően alakítják ki a teljesítményértékelés rendszerét.

A pedagógushiánnyal kapcsolatban közölte, azt a Klebelsberg Központ kezeli. – Nyilván vannak olyan helyek, ahol vannak betöltetlen álláshelyek, azon vagyunk, hogy ezeket is meg tudjuk oldani, és mindenhol zavartalanul el tudjon indulni a tanév - jelentette ki.

A kormányszóvivő megjegyezte, az elmúlt két évben nőtt az érdeklődés a pedagóguspálya iránt, idén a tanárképzés lett a második legnépszerűbb a felsőoktatási intézményekbe jelentkezések alapján.