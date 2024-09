- Itt az oviKRÉTA, közben egyre több iskolai könyvtár szűnik meg

oktatás;Magyarország;könyvtár;iskola;óvoda;adminisztráció;

2024-09-02 12:51:00 CEST

Miközben a kormány rendeletben korlátozza az okostelefonok és más digitális eszközök használatát, több olyan iskola is van, ahol még a könyvtárat is be kellett zárni - hangzott el a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hétfői tanévnyitó sajtótájékoztatóján. Gosztonyi Gábor PSZ-alelnök elmondta: iskolakezdés előtt legalább öt olyan konkrét esetről tudnak, hogy meg kellett szüntetni az iskolai könyvtári szolgáltatást. Ezekre nem azért került sor, mert nincsenek könyvtárostanárok az érintett intézményekben, hanem azért, mert egyéb feladatokra – például magyar nyelv és irodalom órák megtartására - osztották be őket a szaktanárok hiánya miatt.

Gosztonyi Gábor beszélt arról is, a diákok iskolai mobiltelefon-használatának kérdéseit a PSZ is valós problémának tartja, ám az erről szóló kormányrendelet, ami szeptember 1-jén lépett hatályba, szerintük elhibázott és átgondolatlan. Főszabály szerint az eszközöket minden tanítási nap elején le kell adni és el kell zárni; ehhez egy olyan nyomtatvány kitöltését javasolja a PSZ, amelyben a diákok pontosan leírják, ki, mikor, milyen típusú és állapotú eszközt adott le. A sajtótájékoztatón az újságírók is kitöltöttek egy ilyen dokumentumot, az adminisztráció 8 készülék esetében mintegy 6 percet vett idénybe. Egy 24 fős osztálynál ez 18 percet jelent, ami a tanórának majdnem a fele.

Ugyanakkor a PSZ alelnöke szerint nem ez a legvérlázítóbb az idei tanévkezdésben, hanem az, hogy a kormányhivatalok egyik napról a másikra megszüntették a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláit, ahova nagyrészt hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek jártak. - Ezek az intézmények több évtizede állami feladatokat vállaltak át. Ahelyett, hogy megköszönnék, embertelenül beszántják őket. Ráadásul egy olyan társadalmi csoportba rúgnak bele, amelynek szinte semmilyen érdekérvényesítő ereje nincs – fogalmazott Gosztonyi Gábor.

A PSZ másik alelnöke, Tóth Tünde arról számolt be, az idei nevelési évben az óvodákban is bevezetik az iskolai KRÉTA tanulmányi rendszerhez hasonló “oviKRÉTA”-t, ahol az óvodapedagógusoknak kell adminisztrálni a gyermekek fejlődését, valamit az ugyancsak idén induló teljesítményértékeléshez is ezt kell használniuk, ám a rendszer helyes használatához semmilyen segítséget nem kaptak. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyan kistelepülési óvodák, ahol még internet sincs. Továbbá, míg a tanároknak a Nemzeti alaptantervből, az óvodapedagógusoknak idén az Óvodai nevelés országos alapprogramjából kell majd vizsgát tenniük.

A PSZ elnöke, Totyik Tamás arról beszélt: Balmazújvárosban politikai-költségvetési csatározások miatt az önkormányzati dolgozók - köztük az óvodapedagógusok - június eleje óta nem kaptak fizetést, amit elfogadhatatlannak tart. Beszélt arról is, hőségriadóval indult a tanév, de az intézményvezetőknek nincs jogalapjuk arra, hogy bármit intézkedjenek - például rövidített órákat, tanítás nélküli munkanapot rendeljenek el -, mert a jogszabályok csak az alsó hőmérsékleti határokra vonatkozóan tartalmaznak előírásokat. Arról, hogy a kormány jövőre 21 százalékos béremelést ígért a pedagógusoknak - ennyi kell ahhoz, hogy az átlagfizetésük elérje a 2025-re saccolt diplomás átlagbér 80 százalékát - úgy vélekedett: aki tudja, mennyi lesz 2025-ben a diplomás átlagbér, az vagy tenyérjós, vagy hazudik.