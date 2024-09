- Netanjahut vádolja Izrael

sztrájk;Izrael;tüntetések;túszok;

2024-09-02 15:15:00 CEST

"Kellemetlen beismerni, de Netanjahu csak akkor fog megegyezésre törekedni, ha lángokban állnak az utcák" - mondta a Haaretz napilapnak egy, a miniszterelnök pártjához, a Likudhoz tartozó miniszter, annak kapcsán, hogy az október 7-i terrortámadás és a gázai háború kezdete óta a legnagyobb méretű tiltakozás kezdődött Izraelben. A lakosságot sokkolta, hogy az izraeli hadsereg szombaton egy gázai alagútban újabb hat fiatal túsz holttestére bukkant, akit röviddel azelőtt közvetlen közelről fejbe lőttek a fogvatartó palesztin terroristák. Hétvégén százezrek vonultak utcára azonnali tűzszüneti megállapodást és a túszok hazahozatalát követelve, hétfőre pedig általános sztrájkot hirdetett a Hisztadut szakszervezeti szövetség, lebénítva az országot. „Elfogadhatatlan, hogy gyermekeink politikai érdekek miatt haljanak meg alagutakban”, mondta a tüntetésen a szövetség elnöke.

A miniszterelnök, akit a túszok hozzátartozói rendre személyesen tesznek felelőssé szeretteik sorsa miatt, azzal érvelt vasárnap, hogy kormánya beleegyezett már több megállapodástervezebe, de azokat a Hamász rendre elutasította. A tiltakozó civilek, az ellenzék, de a kormány egyes ragjai is ezt másképpen látják.

Netanjahu elmondása szerint május 27-én kormánya beleegyezett egy, az Egyesült Államok által is támogatott megállapodásba, de azt a Hamász elutasította. (Erről a tervről Joe Biden amerikai elnök beszélt nyilvánosan.) Elfogadták a Washington által augusztus 16-án frissített megállapodás részletét is – erről folynak jelenleg is a közvetített egyeztetések – állítja a miniszterelnök, „de a Hamász továbbra is visszautasít minden ajánlatot.” Ennek ellenére „az izraeli kormány elkötelezte magát, és én személy szerint is elkötelezett vagyok amellett, hogy folytatódjon az erőfeszítés egy olyan megállapodásért, amely valamennyi túszt hazahozza, és garantálja biztonságunkat és egzisztenciánkat” – jelentette ki Netanjahu. Hozzátette: „aki túszokat öl, az nem akar alkut”.

Ezt az elkötelezettséget azonban megkérdőjelezi Izrael lakóinak többsége. Amint az egyik még mindig Gázában lévő túsz édesanyja fogalmazott a vasárnapi demonstráción, a most holtan megtalált „túszok életét a Philadelphi-folyosó oltárán áldozták fel”. Netanjahu ugyanis a túszok szabadulásához vezető tűzszüneti megállapodás alapfeltételeként ragaszkodik az izraeli jelenlét fenntartásához az egyiptomi-gázai határ melletti ún. Philadelphi-folyosón, mert álláspontja szerint csak így garantálható Izrael biztonsága.

A túszok kiszabadítására irányuló erőfeszítések folytatódnak, ígérte Netanjahu, de már egyre kevesebben hisznek az ígéret betartásában és egyre többen azzal vádolják, hogy kormánya szélsőjobboldali tagjainak ellenkezése miatt annyi feltételt fűzött a tűzszüneti tárgyalásokhoz, hogy ő maga tette lehetetlenné a megállapodást. A Haaretznek név nélkül nyilatkozó magas rangú izraeli tisztviselők szerint a miniszterelnök most is megvárja, mekkora lesz a tiltakozás, mielőtt döntést hozna.

Márpedig gyorsan kell döntenie Netanjahunak, mert a hat fejbe lőtt fiatal holtteste is azt igazolja, hovatovább senki sem marad életben az elhurcoltak közül. Október 7-én 251 túszt vittek magukkal a palesztin terroristák. A novemberi tűzszünetek alatt 105 civil szabadult, négyet ezt megelőzően szabadon engedtek. Nyolcat a hadsereg mentett ki és 34 túsz holttestét találták meg - három túszt tévedésből izraeli katonák öltek meg. 101 túsz maradt Gázában, 36 közülük már bizonyítottan nem él. Ennek ellenére a két szélsőjobb párt miniszterei, Itamar Ben Gvir és Bezálel Szmotrich továbbra is azzal fenyegetnek, hogy kilépnek a koalícióból, ha Netanjahu beleegyezik egy „meggondolatlan tűzszünetbe”. Szerintük azonban minden megállapodás meggondolatlan, amely a legkisebb kompromisszumot követeli Izrael részéről és a harcok felfüggesztéséhez vezet a Hamász fölötti teljes győzelem kivívása nélkül.