- Pikó András: Emberkísérlet a Magyar Rádió bontása, minden törvényes eszközzel megvédjük a lakókat

tiltakozás;Lázár János;bontás;Józsefváros;Magyar Rádió;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;Magyar Katolikus Püspöki Konferencia;Pikó András;

2024-09-02 17:59:00 CEST

Ma megérkeztek a teherautók, elkezdődött a Magyar Rádió épületeinek bontása. Felelőtlen, cinikus, minden nemében a Fideszre jellemző történet ez, amelynek azonban nem a mai az utolsó állomása. A Józsefvárosi Önkormányzat, ahogyan eddig is, a jövőben is minden törvényes eszközt fel fog használni a lakók biztonsága, egészsége védelme érdekében – írja hétfői Facebook-posztjában Pikó András polgármester, aki részt vesz és fel is szólal a Zöld Palotanegyedért nevű civil szervezet esti tüntetésén, a Pollack Mihály téren.

– A kormány eljárása nem csak azért felelőtlen, mert belevág egy kockázatos emberkísérletbe a palotanegyedi bontással, hanem azért is, mert minden döntési felelősséget átengedett egy nem választott, de politikailag felénk helyezett testületnek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának (MKPK) . Innentől kezdve minden felelősség bontásért, az építkezésért és annak következményeiért és kockázataiért a kormánynak utasítást adó megrendelőre, az MKPK-ra száll – tette hozzá a VIII. kerület polgármestere.

Pikó András fel is szólított a mindenkit a részvételre, ahogy fogalmazott, „lakjanak akár a Palotanegyedben, vagy Józsefváros más részein, vagy más kerületben, jöjjenek el minél többen, mutassuk meg a hatalomnak, hogy nem tűrjük tétlenül ezt az eljárást”.

Amint arról korábban többször is írtunk, a kerület vezetői valódi egyeztetéseket kértek korábban az illetékesektől, elsősorban Lázár János építési és közlekedési minisztertől, mert a Magyar Rádió egykori épületének elbontása mellett a Palotanegyed városrészben számos lakóház is áldozata lesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa hatalmas beruházásának. A tárcavezető minderre, felvásárlási ajánlatot tett a lakóknak, az önkormányzat megkerülésével. Lázár János azt posztolta csaknem egy hete, hogy „a projekttel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk a katolikus egyház képviselőivel”, de a kerületet meg sem említette.