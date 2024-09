- Lejárt a Magyarországon elérhető Covid-vakcinák felhasználhatósága

Magyarország;vakcina;beszerzés;lejárt szavatosság;COVID-19;NNGYK;

2024-09-02 19:19:00 CEST

A hazánkban jelenleg elérhető Covid-vakcinák felhasználhatósága augusztus végén lejárt – írja a Telex, miután megerősítette ezt az információt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A Népszava is beszámolt róla, hogy egyre többen jelentkeznek a fővárosban orvosaiknál felső légúti tünetekkel, és mind több teszt mutat ki Covid-fertőzést, egyelőre azonban senki nem tud Covid-oltást kérni Magyarországon.

Az NNGYK válasza arra is kitért, hogy „a vakcinák érvényességét az Európai Gyógyszerhatóság, amelynek erre jogosultsága van, központilag nem hosszabbította meg”, azaz nem tolható ki a lejárati idejük. Utóbbi azért vetődhetett fel, mert a legutóbbi vakcinabeszerzést tavaly november végén írták alá, 72 ezer adag Modernára, amelyek 9 hónapos felhasználhatósága megfelelő tárolás esetén – gyártójuk szerint – akár három hónappal is meghosszabbítható.

Emlékezetes, ahogy azt a Népszava megírta, tízmillió forintra bírságolta meg a Közbeszerzési Döntőbizottság a NNGYK-t a a tavaly őszi Moderna-vakcinabeszerzés miatt. A törvényességi ellenőrzés állapította meg, hogy az állami költségvetési szerv nem tudta meggyőzően bizonyítani a beszerzés feltétlen, pontosabban „rendkívül sürgős” szükségességét.

– Már dolgoznak az újabb adagok beszerzésén – közölte az NNGYK, megjegyezve, hogy az influenzaoltáséhoz hasonlóan immár a Covid esetében is az épp leginkább terjedő variánshoz igazítják az oltóanyagot, hogy az minél erősebb és naprakészebb védelmet biztosítson. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlására az új összetételű vakcinák engedélyeztetése az Európai Unióban még folyamatban van, de az Egyesült Államokban már három frissített vakcina is engedélyt kapott: augusztus 22-én a Pfizer–BioNTech és a Moderna mRNS-alapú oltása, augusztus 30-án pedig a Novavax fehérjealegység-alapú vakcinája is.