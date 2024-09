- Jogerős, elutasították Karsai Dániel fellebbezését Strasbourgban

népszavazás;eutanázia;Strasbourg;elutasítás;fellebbezés;jogerős ítélet;Karsai Dániel;

2024-09-02 20:58:00 CEST

Elutasította az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Karsai Dániel fellebbezését, amellyel a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő jogász a bíróság júniusi döntését támadta meg – írja a hvg.hu. A testület korábban úgy ítélte meg, hogy az eutanázia lehetetlenné tétele nem sérti – a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő – Karsai emberi jogait. A mostani döntés jogerős. Az EJEB mindössze kétsoros közleményben tudatta, hogy a Nagykamara öttagú bírói tanácsa legutóbbi, 2024. szeptember 2-i ülésén úgy határozott, hogy elutasítja a Karsai Dániel kontra Magyarország ügy áttételére irányuló kérelmet.

Lapunk is írt az EJEB döntésének fogadtatásáról, és akkor Stánicz Péter Karsai Dániel jogi képviselője azt mondta, hogy csalódottak, de nem lepődtek meg, ugyanis az életvégi kérdésekben korábban is többnyire elutasító döntések születtek. Az elutasítás egyik indoka az volt, hogy ha tágabb teret engednének az életvégi döntéseknek, azzal lehetőséget teremtenének a visszaélésekre. Frank Evelyn, Karsai másik ügyvédje elmondta: beadványában Dániel arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ő ügye nagy mértékben eltér az EJEB korábbi ügyeitől, így a bíróságnak kötelessége vizsgálni a kérelmét. Megerősítették, hogy a fellebbezés mellett dolgoznak egy újabb népszavazási kérdés kidolgozásán is.

Karsai Dániel fellebbezésével azt szerette volna elérni, hogy a 17 tagú Nagykamara foglalkozzon az ügyével, a testület ezt vetette most el. Külön indokolást ehhez most nem fűztek. Ilyen esetekben az öttagú bírói testület azt mérlegeli, hogy az ügy komoly, az Emberi Jogok Európai Egyezményének vagy jegyzőkönyveinek értelmezését vagy alkalmazását érintő kérdést, vagy komoly általános jelentőségű kérdést vet-e fel, és ebben az esetben a Nagykamara hozza meg a jogerős ítéletet. Ha ilyen kérdés vagy probléma nem merül fel, a testület elutasítja a kérelmet, és ekkor válik jogerőssé az ítélet – mint ahogy történt ebben az esetben is.

Az EJEB június 13-án meghozott döntésekor kiemelte: Karsai esetében az esetleges hibáknak potenciálisan széles körű társadalmi következményeik és kockázataik vannak, és az orvosok által asszisztált öngyilkosság visszaélések kockázatát rejti magában. Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a megfelelő jogi intézkedések szükségességét folyamatosan felül kell vizsgálni, figyelembe véve az egészségügyben bekövetkezett fejlődést. A bíróság szerint „a magas színvonalú palliatív ellátás, beleértve a hatékony fájdalomcsillapításhoz való hozzáférést is, biztosítja az élet méltóságteljes végét”.

Karsai Dániel több, mint egy hete Facebook-bejegyzésben megemlékezett arról, ahogy fogalmazott, „ma két éve kaptam meg az elbocsátó szép üzenetemet a kaposvári kórházban „a diagnózis: nem álságos, hanem: ALS” formájában.” Sok más személyes emlék és küzdelmének támogatását méltató szavai mellett a következőket írta: „A strasbourgi eljárás és a nyomában az életvégi döntésekhez való jogról megindult közbeszéd páratlan volt Magyarországon. És még messze nincs vége, hiszen jelenleg nincs jogunk méltósággal meghalni, csak méltatlanul szenvedni. Az egészet megkoronázta a színdarab, melynek alkotótársa lehettem...Egy szinházi előadás. Ami működik. A nézők és a kritikusok szerint is. És részben én írtam. Nem álom, ugye?”