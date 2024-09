- Pintér Sándor korlátozta a tanárok mobilhasználatát is

mobiltelefon;közoktatás;Pintér Sándor;Nemzeti Alaptanterv;

2024-09-03 09:48:00 CEST

„A pedagógus a tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt, valamint tanulói felügyelet ellátása során a birtokában lévő mobiltelefont és egyéb digitális, infokommunikációs eszközt a neveléssel-oktatással összefüggő célokra használhatja” - olvasható egy, a Magyar Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendeletben a 24.hu cikke szerint.

A Pintér Sándor által jegyzett előírás ugyanakkor nem érvényes a pedagógiai programban szereplő, iskolán kívüli programokon, valamint akkor, ha a pedagógus vagy más életét, testi épségét, vagyonát közvetlenül fenyegető veszély, szabálysértés, bűncselekmény csak telefonálással hárítható el, illetve amennyiben a pedagógus vagy a gyermek, tanuló egészségügyi állapota miatt kell hívni valakit.

A határozat egyebekben előírja, hogy a tanárok vizsgázzanak a Nemzeti alaptantervből (NAT), az óvodapedagógusoknak pedig az Óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatos ismeretekről kell számot adniuk.

A képzést és a vizsgát az Oktatási Hivatal (OH) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) bevonásával szervezi meg, amit tízórás távoktatásban egy alkalommal kell teljesíteni. A képzéshez kapcsolódó számonkérés a rendelet hatálybalépése és 2025. január 31. között teljesíthető. A kurzus a tananyag feldolgozásából, azt követően az ahhoz kapcsolódó számonkérés megoldásából áll, s a húsz kérdésből álló teszten tizenötre kell helyes választ adni. Sikertelen vizsga esetén a számonkérés még kétszer megismételhető a képzési-számonkérési időszakban. Minderről egy tanusítványt is kapnak a pedagógusok, amit három napon belül be kell mutatniuk a munkáltatónál. Az eredményt a tanárok teljesítményértékelésénél is figyelembe kell venni.