- Soltész Miklós a Madách Imre Gimnázium kirúgott igazgatójáról: Sajnálom, amiért nem fogta fel, hogy egy politikai hecckampány részévé válik

2024-09-03 08:34:00 CEST

Hosszú távon biztos vagyok benne, hogy a diákok hamar meg fogják szokni az új helyzetet, és a pedagógusok is örülni fognak neki - jelentette ki az iskolai mobiltilalomról az Indexnek adott interjújában a Miniszterelnökség államtitkára.

Soltész Miklós a kormányközeli portálnak azt mondta, nyilván elsőre nehéz lesz megszokni, mert annyira az életünk részévé vált a mobiltelefon, ugyanakkor a későbbiekben ez az intézkedés a fiatalokat fogja szolgálni. Egyben jelezte, az eszközök használatára eddig és a jövőben is lehetőséget biztosít a jogszabály, de ez nem azt jelenti, hogy minden egyes órán szükség van a mobiltelefonra. A Madách Imre Gimnázium kirúgott igazgatójával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

„sajnálom, amiért az igazgató úr nem fogta fel, hogy egy politikai hecckampány részévé válik, és nem pedig a gyermekeket akarja hosszú távon szolgálni. Lehet rövid távon sikereket elérni azzal, hogy az ember azt mondja, őt nem érdekli a jogszabály, így felülkerekedhet azon”

- ám árnyalja a képet, hogy több országban is hasonló döntést hoztak.

A politikus konkrétumok állítása nélkül arról beszélt, ő maga bármilyen iskolába ment, a pedagógusok döntő többsége azt mondta, hogy ez a helyzet örömteli nekik, mert eddig a szabályozás abszolút kezdetleges volt. Egyben megjegyezte, a pedagógusbér-emelés előtt is voltak olyan hangok, amelyek „nem illettek oda”, és igazából nem a pedagógusok jövőjével törődtek. Sokkal inkább, csak hangulatot akartak kelteni. Ezek a hangok elcsendesednek, és itt is el fog csendesedni, mert be fogja látni mindenki, hogy egy-egy ilyen döntés a közösséget, az országot és a köznevelést szolgálja.

Közölte, hogy most ez az iskolakezdés egyik slágertémája, ám ő nem ezt tartja a központi kérdésnek. Sokkal inkább azt, hogy azok a gyermekek és fiatalok, akik itt, az országban nevelkednek – és akik a szüleik, a pedagógusok, a tanítók, a tanárok, illetve a társadalom adófizetői rétegének támogatását megkapják –, azok tényleg a legnagyobb tudással jöjjenek ki az iskolákból. Legyen az akár általános iskola, középiskola, gimnázium vagy szakgimnázium, mert ez az, ami az ő életüket befolyásolni fogja - fűzte hozzá Soltész Miklós.