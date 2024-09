- Maruzsa Zoltán a Madách Imre Gimnázium igazgatójának kirúgása után közölte, lesznek még vezetői felmentések

mobiltelefon;közoktatás;Maruzsa Zoltán;Madách Imre Gimnázium;

Lehetséges a hőség miatt rövidített órákat tartani, erről az iskolaigazgatók saját hatáskörben dönthetnek - többek közt erről beszélt az Inforádióban a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára a 444 szemléje szerint.

Maruzsa Zoltán azt mondta, nincs bebetonozva a magyar köznevelés rendszerébe, hogy egy tanórának 45 percig kell tartania, lehetősége van az igazgatónak, hogy rövidített oktatást vezessen be. Emellett elrendelték, hogy minden tankerületi iskolában legyen hajnalban szellőztetés, amennyire lehet, hűtsék le a helységeket.

Kapott kérdést azzal mobiltilaommal kapcsolatban is: minden intézményvezetőt felmentenek-e, aki nem tartja be a szabályt vagy csak azt, aki ezt nyilvánosan elmondja. Kissé megkerülve a konkrét válaszadást az államtitkár arról kezdett értekezni, hogy az igazgatóknál évente nagyjából ötszáz kinevezésre kerül sor, hiszen ötéves ciklusokban kapják a megbízásaikat. Idén nyáron is több mint négyszázat neveztünk ki a tankerületi rendszerben, és emellett természetesen egyházi és magánfenntartók is, ugyanígy a saját intézményrendszerükben cserélik, és adott esetben, ha ez indokolt, akkor fel is mentenek vezetőket. Ez minden nagy rendszerben így van - magyarázta Maruzsa Zoltán.

Kitért arra is, hogy a végrehajtás terén nagy mozgásteret kaptak az intézmények. Ahogyan a pedagógusok is, hiszen a saját tanóráján az okoseszközök használatát minden pedagógus teljes körűen és teljes szabadsággal engedélyezheti. A kormányzat nem ellensége az okoseszközök pedagógiai célú használatának - fejtegette az államtitkár. Egyben jelezte, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése szerint a magyar tanulók 31 százaléka nyilatkozta azt, hogy ő soha nem kapcsolja ki tanórán sem a mobiltelefonját. Nyilván jönnek az üzenetek, ami elvonja a figyelmet az oktatástól. A baj ezzel van, nem a pedagógiai célú eszközhasználattal, azt a kormány is támogatja - fűzte hozzá.