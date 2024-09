- Épül le a görög demokrácia is, élesen bírálják Kiriakosz Micotakisz kabinetjét

Görögország;demokrácia;lehallgatás;bírálat;Predator;

2024-09-05 07:17:00 CEST

A legutóbbi, augusztus végén közzétett két közvélemény-kutatás szerint átrendeződés tapasztalható a görög belpolitikában. A korábbi baloldali kormánypárt, a Sziriza ugyanis mindkét felmérés alapján leszorult a második helyről. Sőt, az egyik kutatás más csak a negyedik helyen látja, s a Görög Megoldás nevű szélsőjobboldali párt is megelőzi. Az első helyet továbbra is Kiriakosz Micotakisz pártja, az Új Demokrácia (ND) foglalja el, a második pedig a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK), bő tíz százalékkal lemaradva mögötte. Ám Micotakisz sem lehet nyugodt, a biztos vezetés ellenére sem. A pártot már csak 26,5-27,7 százalékon mérik, ami még az európai parlamenti választáson elért váratlanul gyenge 28,3 százalékos eredménynél is rosszabb. Az ND népszerűségének visszaesését jól illusztrálja, hogy egy éve még 39 százalék körüli értékeket mértek a politikai erő számára, s a 2023 júniusában megrendezett választást 40,6 százalékos eredménnyel nyerte meg.

A Politico nemrégiben megjelent cikkében éles bírálattal illette Micotakisz kabinetjét. A lap azt írta, Görögországban sokan úgy érzik, hogy a demokrácia erodálódik. Az athéni kormány egy sor különféle botrányba keveredett, ezek nyomán a görögök egy nem csekély hányadának az a meggyőződése, hogy az igazságszolgáltatás összeomlik az országban. A lap utal a 2023 februári Tempiben történt vonatbalesetre, amelyben 57-en vesztették életüket. Ez volt a görög történelem legsúlyosabb és legtöbb halálos áldozattal járó vasúti katasztrófája, s rámutatott arra, hogy mennyire rosszul végzi a dolgát a kormányzat. A tragédiát emberi mulasztás okozta, de arra is rávilágított, hogy elmaradtak az elengedhetetlen fejlesztések a vasútnál. A tragédiát követő nyomozás is komoly felháborodást keltett, hiszen a hivatalos szervek számára csak az volt a fontos, minél hamarabb lezárják azt. Jellemző módon egyetlen politikus ellen sem indult vizsgálat. Ez komoly vitát váltott ki a médiumokban az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságáról.

A vonatbalesetet követő események azonban csak a jéghegy csúcsát jelentették, amint erre a Politico is utalt cikkében. 2022-2023-ban rázta meg az országot a lehallgatási botrány, amikor kiderült, hogy egy újságíró mobiltelefonját megfertőzték a Predator venű kémprogrammal. Ekkor derült fény arra, hogy a titkosszolgálat már újságírók és politikusok után is kémkedett. A görög kormány kezdetben tagadta a vádakat. Amikor végül bebizonyosodott, hogy ezek igazak, Micotakisz miniszterelnök (aki egy újonnan elfogadott törvény révén 2019 óta volt a hírszerző szolgálat vezetője) tagadta, hogy tudomása lenne az incidensekről. Az ügy hátterét 2022 nyara óta az Európai Parlament is vizsgálja.

A Politico felidézte továbbá a tavaly júniusi piloszi hajókatasztrófát is, amelynek feltárása szintén ónos lassúsággal halad. A tanúvallomások szerint a 750 menekültet szállító hajó 2023. június 14-én borult fel. Csak 104 embert sikerült kimenteni, s 82 holttestet emeltek ki, így több száz embert nyilvánítottak eltűntnek. Az ombudsman öt hónappal a tragédia után kezdett vizsgálatot, miután a görög parti őrség kifejezetten elutasította, hogy belső fegyelmi eljárást indítson az esetleges mulasztások miatt. A túlélők igazságot követeltek. Többen mindmáig azt kérdezik: miért nem segítettek nekik a helyi hatóságok? Már órákkal korábban segítséget kértek, de nem kaptak. Válaszokat azonban nem kaptak, s a vizsgálat mintha holtpontra jutott volna.

A Politico élesen bírálta a kabinetet, egyfajta bűnrészességgel vádolva annak kapcsán, hogy az egyes ügyek kivizsgálásában nem sok előrelépés történt. "Szisztematikus és összehangolt erőfeszítés tapasztalható bizonyos incidensek elbagatellizálására" – mondta Andreasz Pottakisz görög ombudsman. Ez felveti "az ügyek eltussolására tett kísérletének gyanúját" és a hanyagságot, amely "érintheti a politikai vezetést" - mondta.

Az ellenzéki pártok, az áldozatok hozzátartozói és független nyomozók azt állítják, hogy a lehallgatási botrány során végzett vizsgálatban kulcsfontosságú tanúvallomásokat és dokumentumokat hagytak figyelmen kívül.