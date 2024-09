- A Momentum és a Tisza Párt betiltaná a mobiltelefon-használatot az Országházban, már a példamutatás kedvéért is

képviselők;gyerekek;iskolák;betiltás;mobiltelefonok;példa;Magyar Péter;Bedő Dávid;

2024-09-03 21:47:00 CEST

„Mutassanak példát a fideszesek, tiltsuk be a mobiltelefon-használatot a parlamentben is” – javasolta kedd délelőtt Facebook-oldalán Bedő Dávid a Momentum parlementi frakcióvezetője, idézve a Vitályos Eszter kormányszóvivőt, aki a nagy botrányt kiváltó – a Madách Imre Gimnázium igazgatójának menesztéséhez hivatkozási alapot szolgáltató – kormányrendelet előírását, a mobiltelefonok kötelező iskolai leadásának új szabályát azzal magyarázta, hogy „jusson nagyobb figyelem a tanulásra, és a szünetekben a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással”.

– Ha akkora nagy gondnak tekintik a telefonhasználatot és a digitális oktatás fejlesztése helyett a tiltást választják a fideszesek, akkor ne álljunk meg itt. Mutassanak példát, tiltsuk be a telefonhasználatot a parlamentben is. A kütyüzés helyett talán így jobban tudnak majd foglalkozni az összeomlás szélén álló vasúti közlekedéssel, egészségüggyel és oktatással. Ennek érdekében a Momentum Mozgalom képviselőivel határozati javaslatot nyújtunk be, hogy a parlamenti ülések alkalmával le kelljen adni a telefonokat a képviselőknek – hangsúlyozta Bedő Dávid.

Kedd esti Facebook-posztjában Magyar Péter szinte hasonló javaslattal élt a Tisza Párt nevében: „Az őszi parlamenti ülésszaktól az Országgyűlés plenáris ülésére az országgyűlési képviselők ne vihessenek be se mobiltelefonokat se okosórát. Továbbá csak olyan laptopokat használhassanak a képviselők, amelyekről a közösségi média platformok és külső honlapok nem elérhetőek, illetve amelyekről csak az Országgyűlésnek a törvényhozással kapcsolatos oldalait lehet megnyitni.”

„Az Országgyűlés plenáris ülésein az ország sorsát alapvetően meghatározó kérdéseket vitatnak meg és döntenek el az országgyűlési képviselők. A választópolgárok jogos elvárása, hogy ilyen viták és döntések során a képviselők figyelmét ne vonja el magánügyük intézése és a közösségi média használata, és persze ott van a jó öreg példamutatás is” – magyarázta a pártelnök.