- Orbán Viktor a hétvégén ismét összefuthat Volodimir Zelenszkijjel

Orbán Viktor;Olaszország;találkozó;Volodimir Zelenszkij;Giorgia Meloni;

2024-09-04 13:03:00 CEST

Orbán Viktor miniszterelnököt a héten egy észak-olaszországi gazdasági fórumra várják, ahol panelbeszélgetésen vesz részt Magyarország és Európa jövőjéről - erősítette meg Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-nek.

A sajtóhírek szerint pénteken, az Európai Ház - Ambrosetti fórum nyitónapján a Comói-tó melletti Cernobbióban tartják az évente megrendezésre kerülő háromnapos rendezvényt, amelyen az üzleti élet, az ipar vezető személyiségei, diplomaták és kormánytagok találkoznak Olaszországból és külföldről egyaránt.

A Barron's arról írt, hogy Orbán Viktor az eseményen ismét összefuthat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, első ízben az oroszbarát kormányfő úgynevezett békemissziója óta. Az eseményen Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is felszólal. Valerio De Molli, a The European House-Ambrosetti agytröszt vezérigazgatója milánói sajtótájékoztatóján azt mondta, dolgoznak azon, hogy az ukrán elnök is jelen lehessen a rendezvényen, ez azonban csak az utolsó pillanatokban fog kiderülni, biztonsági okokból.

Valerio De Molli az AFP-nek azt is elmondta, hogy amennyiben Zelenszkij is eljön, úgy több minisztere is elkísérheti - már azok közül, akik nem távoztak pozícióikból a napokban, jelenleg ugyanis, mint arról már beszámoltunk, az ukrán kormány intenzív átalakítása zajlik.

Orbán Viktor mint az Európai Unió soros elnökségét betöltő ország vezetője lesz jelen az eseményen, s várhatóan valamikor ebéd előtt mond beszédet. De Molli ugyanakkor megjegyezte, hogy a fórum akár „aknamező” is lehet a magyar miniszterelnök számára, ugyanis a vezérigazgató elmondása szerint „még egy vesszőt sem osztanak Orbán politikájából”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos számukra a befogadó szellem, és tisztelik Orbánt azért, hogy eljön. Ráadásul nem is ő lesz az egyetlen szélsőjobboldali politikus az eseményen, a holland Geert Wilders ugyanis például szintén ellátogat a rendezvénye, ő ráadásul már nem is első alkalommal teszi ezt meg.

Mint ismeretes, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bizonyos pontokon megtalálta az összhangot Orbán Viktorral, a Moszkvához való viszonyukban azonban éles a különbség. Olaszország fegyvereket is küldött Ukrajnának az Oroszországgal szembeni védekezésre, azzal a kikötéssel, hogy a Rómától kapott fegyvereket Kijev csak Ukrajna területén használhatja fel, a jelenleg is zajló ellentámadásban például már nem.

