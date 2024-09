- Olyan meleg volt egy budapesti gimnáziumban, hogy inkább hazaküldték a diákokat

Ferencváros;Budapest;

2024-09-04 14:22:00 CEST

Olyan meleg volt a ferencvárosi Leövey Klára Gimnázium osztálytermeiben, hogy szerda délben hazaküldték az összes diákot – írja a Magyar Hang.

A lap munkatársa a helyszínen az utcára kiözönlött diákoktól megtudta, először hangosbemondón közölték, hogy befejezik a tanítást és mindenki menjen haza, majd az osztályfőnökök végigjárták a termeket, és azoknak, akik még ott voltak, külön is szóltak. Arról, hogy holnap lesz-e tanítás, még a nap folyamán értesítenek mindenkit. Ebben az iskolában is elvették a telefonokat a diákoktól azokat pedig közös szekrényebe tették, ezeket most visszakapták, hogy tudjanak telefonálni a szüleiknek.

A diákok azt mondták, hőmérő nem volt náluk, így nem tudják, hány fok volt, de úgy fogalmaztak, hogy fülledt meleg volt a tantermekben, különösen az emeleteken. A diákok láthatóan örültek annak, hogy kiszabadultak a forró tantermek fogságából, sokan az iskolaépülettel szemben lévő boltnál álltak sorban üdítőért.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára nemrég az Inforádióban azt mondta, lehetséges a hőség miatt rövidített órákat tartani, erről az iskolaigazgatók saját hatáskörben dönthetnek. Hozzátette, nincs bebetonozva a magyar köznevelés rendszerébe, hogy egy tanórának 45 percig kell tartania. Emellett elrendelték, hogy minden tankerületi iskolában legyen hajnalban szellőztetés, amennyire lehet, hűtsék le a helységeket.