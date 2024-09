- Esterházy-bérletet indít a Szegedi Szimfonikusok

zene;

2024-09-05 11:31:00 CEST

Ünnepélyes társulati üléssel megkezdte az évad művészi munkáját a Szegedi Szimfonikus Zenekar, amely száznégy zenekari művészével az ország egyik legnagyobb szimfonikus együttese. „Az év zenekari művésze” díjat Atyimó Ferenc tubaművész vehette át Binszki József alpolgármestertől.

A most kezdődő évadban a zenekar öt bérleti sorozatot indít. Két szimfonikus sorozata, a Fricsay- és a Vaszy-bérlet hét-hét hangversenyét a Szegedi Nemzeti Színházban és a szegedi dómban, a Vasárnapi matiné és a Csokimatiné négy-négy programját a Korzó Zeneházban játssza. Az évad újdonsága a Kisszínházban meghirdetett, klasszikus és preklasszikus műveket tartalmazó, négy hangversenyből álló sorozat, az Esterházy-bérlet. Dubóczky Gergely művészeti vezető nyolc hangversenyt dirigál, a zenekar igazgatója, Gyüdi Sándor öt, Pál Tamás négy koncerten lép a karmesteri dobogóra. Szólistaként koncertezik a zenekarral többek között az orosz-izraeli trombitavirtuóz, Szergej Nakariakov és a neves osztrák klarinétos, Wenzel Fuchs, Palojtay János és Kiss Péter zongoraművész, Schöck Atala énekművész. A műsorfolyam Mahler II. szimfóniájával indul és Händel Messiásával zárul.

– Az évadnyitó Mahler-szimfónia után októberben párhuzamba állítjuk Vivaldi és Piazzolla négy évszakot megjelenítő kompozícióját. A népszerű bécsi klasszikusok mellett lesz koncert, amely Sibelius és Schumann közös vonásait firtatja, a Halottak napját Dvořák Stabat Matere teszi emelkedetté, májusban pedig megidézzük a századforduló Párizsának hangulatát – fejtette ki a zenekar művészeti vezetője, Dubóczky Gergely a társulati ülésen.

– A nagyromantikus repertoár mellett izgalmas kortárs műveket is hallhat a közönség. Esterházy-bérletünkben Fenyő László amellett, hogy Vivaldi G-dúr és h-moll csellóversenyét játssza, karmesteri szerepben is feltűnik A halál és a lányka című Schubert-kompozíció vonószenekari átiratát dirigálva. Különleges várakozással tekintek a bérlet utolsó koncertje elé, melyben Mácsai Pál és Kerekes Éva Haydn A Megváltó hét utolsó szava a keresztfán című művéhez Esterházy Péter Hét utolsó szó című írását olvassa fel, melyet a szerző az én felkérésemre alkotott 2014-ben. A koncert mellé kiállítást is tervezünk, Nádler István ehhez az előadáshoz kapcsolódva megfestette a szintén Hét utolsó szó címet viselő festménysorozatát – mondta el Dubóczky Gergely.