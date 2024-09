- „Reality igen, reality show nem, uff” - Mégsem vonatozik együtt Lázár János és Magyar Péter

MÁV;Lázár János;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-04 18:03:00 CEST

Magyar Péter előbb bejárást, majd találkozást kért. Mindkettőre igent mondtam. Aztán valami egészen mást kért. Tegnap már megkapta erre is a választ. Nemet mondtam. Elsőre értette is, most, másnapra már nem. Úgy látszik, szükség volt egy új fb-posztra - írta egy szerda délutáni Facebook-posztban az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János jelezte, Magyar Péter mehet bárhová a vasúton, a munkáját segítik, titkuk nincs, a vasút állapota közös örökség és közös érdek. Sőt: vele is beszélhet akár olyan vasúti helyszínen is, amelyikről sok minden elmondható, csak az nem, hogy szebbnek mutatja a valóságot, mint amilyen. „Ilyenekre tettem javaslatot, nem egy légkondicionált irodára. Úgy látom, nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának. Az előbbiben bárkinek partnere vagyok, az utóbbiban az ellenzék vezetőjének sem. Reality igen, reality show nem. Uff” - zárta posztját Lázár János.

Természetesen nem kellett sok és megérkezett a Tisza Párt elnökének reakciója is. „Így lett a hív a vasút, vár a Lázárból, hirtelen áll a vasút, fél a Lázár…” - fogalmazott Magyar Péter, aki szerint a tárcavezető megfutamodott. Az ellenzéki politikus felrótta a miniszternek, hogy nem akarta a sajtó jelenlétét az eseményen, emellett a választóival sem akart közösen zötykölődni 50 éves, légkondi nélküli matuzsálemeken.

„Nem akartad kockáztatni, hogy Ózdról a fővárosba 2-3 óra késéssel érkezzünk meg esetleg kamerák és utasok előtt. Bizonyos szempontból megértem, hogy ehhez nem vagy elég bátor, hiszen magad mondtad el, hogy 30 év lemaradást kéne pótolni és ebből 18 évet ti kormányoztatok” - fogalmazott. Egyben megosztotta azon feltételezését is, miszerint Lázár János a vasutasokkal sem szívesen beszélt volna az embertelen munkakörülményekről. Egyben sajnálatát fejezte ki, amiért a batidai kastélyához vezető 3,5 milliárdos felújítására nem tért ki a fideszes politikus. Magyar Péter végezetül jelezte, ha a miniszter még ismeggondolná magát, akkor egy pohár sörre továbbra is áll meghívása.