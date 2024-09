- Lázár János nem akar Magyar Péterrel vonatra szállni, inkább egy zárt irányítóközpontba hívja a Tisza Párt elnökét

vasút;MÁV;Lázár János;valóság;elutasítás;találkozás;Magyar Péter;

2024-09-03 16:03:00 CEST

Hiába akarta Magyar Péter megmutatni Lázár Jánosnak a magyarországi vasúti közlekedés égető problémáit és kért találkozót az építési és közlekedési minisztertől, akinek egy hétköznapi vonatozást is javasolt, például Salgótarján-, Ózd-, esetleg Lajosmizse-Budapest és a Debrecen-Nyírbátor vonalon, a fideszes politikus – papíron helyettese, Csepreghy Nándor parlamenti államtitkár javaslatára és politikai okokra hivatkozva – kedden egy Facebook-posztban gyakorlatilag kikosarazta a Tisza Párt elnökét : „Megtisztelő, hogy alkalmasnak tart arra, hogy a Tisza Párt kampányának egyik főszereplője és arca legyek, de ismert politikai elköteleződésem miatt erre sem szándékom, sem lehetőségem nincs. Fogalmazhatnék úgyis: reality igen, reality show nem.”

Lázár szerint a Magyar által megnevezett vonalak problémáival mind a MÁV-csoport vezetése, mind ő maga tisztában van. „Ezeket a gondokat az új közlekedési kormányzat részéről senki nem elfedni vagy relativizálni akarja, hanem megoldani. Remélem, az ön által eredetileg kért találkozó műfajának, körülményeinek mostani megváltoztatását nem azért javasolta, hogy azt el kelljen utasítanom. Többet feltételeztem Önről annál, semmint hogy a találkozó létrejötte helyett annak elmaradására játsszon” – fogalmazott a miniszter. Államtitkára ugyanis vonatozás helyett Kőbánya-felsőt, a budapesti állomáson és a Kerepesi úti irányítóközpontot ajánlotta a csütörtök reggeli találkozó helyszíneként, amelyen „a saját stábokon kívül más médium nem vesz részt”. Ez akkor is a nyilvánosság kizárását jelenti, ha később az úgynevezett stábok „engedély nélkül” használhatnák.

Végül Lázár János nagylelkűen megígérte Magyar Péternek: továbbra is áll a rendelkezésére – személyesen és a nyilvánosság előtt is. „A vasúti területekre való bejutását – beleértve akár Facebook-videók elkészítését – természetesen a személyes találkozónk létrejöttétől vagy meghiúsulásától függetlenül is segítem, lehetővé teszem.”

Magyar Péter sietve válaszolt is Lázár Jánosnak, ugyancsak a Facebookon: „Sajnálom hogy a kezdeti nyitottsága ellenére mégsem akarja megnézni, hogy a salgótarjáni vagy az ózdi vagy a lajosmizsei honfitársai milyen körülmények között és mennyi idő alatt jutnak el 2024-ben a fővárosba. Ha ezt megnézné, akkor lehet, hogy nem az ön batidai kastélyához vezető, szinte senki által nem használt alsóbbrendű út újulna meg több mint hárommilliárd forint közpénzből. És talán akkor nem a bizalmasa és gimnáziumi társa vezetné a MÁV-Volán csoport végletekig központosított beszerzéseit. Én nem találkozót kértem öntől, még csak nem is fogadóórát, ahol 14 év kormányzás után előadhatja az újabb csoda ötleteket, miközben pont ön húzott/állíttatott le létfontosságú vasúti fejlesztéseket. Én arra kértem, hogy jöjjön el ezekre a vonalakra és számoljon be az embereknek arról, hogy miért és hogyan juttatták a MÁV-ot ilyen helyzetbe 14 év kormányzás alatt” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

A Tisza Párt elnöke még megkérdezte: „Miniszter úr, fél az emberekkel együtt Ózdról vagy Salgótarjánból a sajtó jelenlétében Budapestre utazni? Fél vasutasokkal találkozni? Mitől tart miniszter úr? Esetleg kevés lesz az 5 pontos akcióterv, így 14 év után? Utána kimehetünk az ön által veszélyes helynek tartott Bécset is felfedezni. Természetesen vasúttal, hátha lát a hanyatló nyugaton valamit, ami mégis használható két rettegés között” – célzott Magyar Lázárnak még egy 2018 márciusában készített hírhedt bécsi videójára, amelyben a fideszes politikus a külföldiek által az egyik legsűrűbben lakott bécsi kerületben próbálta meg illusztrálni a szerinte „elhibázott osztrák migránspolitikát”.