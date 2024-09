- Harminc évnyi Kenguru-divat, a Guadalupei Szűz és Ferenc pápa áldásával

divat;szentkép;ruhakollekció;Mayer Balázs Kenguru;

2024-09-05 06:29:00 CEST

A 2000-es évek elején pezsgett Budapest, rengeteg klub és szórakozóhely adott helyet a fiataloknak és az underground életérzésnek, aminek akkoriban Kenguru is része volt. Alkotásai extravagáns, különc, egyedi stílusjegyeket hordoztak, és a kor meghatározó sztárjai is szívesen viselték. Kenguru kreációi Erika C, a Kozmix vagy a Soho Party ruhatárában is megtalálhatóak.

Mayer Balázs a becenevét egy barátjától kapta még a 1986 szilveszterén, a Petőfi Csarnokban. A logót pedig 1994-ben, New Yorkban rajzolta meg, amin azóta mit sem változtatott. A név töretlenül képviseli Balázst és a munkásságát.

A Kenguru márka akkoriban félévente dobott piacra új kollekciókat. 1995-ben a technot, 1996-ban a militaryt, 1997-ben egy indiai utazást követően a goát, 1998-ban a hetvenes évek retro érzését, míg 2003-ban a Neo Grufti stílust idézték meg a ruhaköltemények. A különleges anyagokat utazásai során New Yorkban, Londonban vagy Indiában szerezte be.

A Kenguru divatbemutatókat olyan kultikus helyszíneken rendezték meg, mint a Gundel Étterem, a Kiscelli múzeum temploma, az Olasz Intézet, a Gerbeaud cukrászda. Ezekben az időkben számos külföldi eseményen is képviselte hazánkat és magyar tervezőként a Fashion TV programjában is sokszor feltűnt. Olyan nemzetközi sztárokkal lépett egy kifutóra, mint Jean Paul Gaultier vagy Agatha Ruiz De La Prada. A Kenguru márka kultikus ruhadarabjai a mai napig feltűnnek nemzetközi kifutókon, hiszen tartósak és elnyűhetetlenek.