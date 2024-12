Túrva jó magyar divat – Az öltözködés nem csak pénz, idő kérdése is

Egy divatos öltözet nemcsak viselője ízlését és kifinomultságát, de társadalmi státuszát is jelezheti. Éppen ezért változik a divat akkora hatásfokkal, hisz a módosabb rétegek mindig szeretnének kitűnni a tömegből. Sokan persze nem engedhetik meg maguknak, hogy jól öltözködjenek, míg vannak olyanok, akik bár megtehetnék, mégis inkább turkálóból öltöznek, hiszen ma már ez is egyre trendibb. Olyannyira, hogy a divatcégek másolják, kimondottan olyan darabokat gyártva, mintha azokat valaki már elhordta volna. Miközben lassacskán lekerülnek rólunk a pandémia alatt viselt mackónadrágok, a divat is lépéskényszerbe kerül, hiszen egyre kevesebbet tudunk erre a hétköznapi luxusra költeni.