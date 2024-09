- „Ez gyáva, alattomos férfiak csúszása-mászása bátor nőkkel szemben”

ügyészség;meghallgatás;gyanúsítás;Iványi Gábor;Szabó Tímea;Szél Bernadett;hivatalos személy elleni erőszak;Donáth Anna;

2024-09-05 10:55:00 CEST

Az idézésbe beleírták, hogy ez a bűncselekmény kettőtől nyolc évig letöltendő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arról az összetűzésről van szó, amely 2022. február 21-én történt az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Dankó utcai központjánál. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyó eljárás során a NAV 30 nyomozója razziázott az intézményben, ahová sem Iványi Gábort, sem a szimpátiatüntetésen megjelenő civileket és politikusokat nem akarták beengedni. A tömeg végül benyomult az épületbe, lökdösődésig fajuló vitába bocsátkozott a pénzügyőrökkel. Az ügyészség szerint az akkor még EP-képviselő Donáth Anna erőszakkal akadályozta a helyszínt biztosító pénzügyőröket jogszerű eljárásukban. Ez úgy nézett ki, hogy az iroda szűk lépcsőházában a tömeg az Iványi Gábort védő képviselőnőket a NAV-osok sorfalának nyomta. Donáth Anna és a többi jelenlévő ellenzéki képviselőnő is egybehangzóan állítja, nem történt erőszak, a szimpatizánsok kezdtek el nyomni, miattuk feszültek a kivezényelt NAV-osoknak.

Rejtély, hogy miért csak három ellenzéki képviselőnőt gyanúsítanak

Az incidens idején Donáth Anna gyermekét várta. Bár a Fővárosi Főügyészség kérte, hogy az EP függessze fel az akkor még EP-képviselő momentumos politikus mentelmi jogát, ezt a testület jogi bizottsága megtagadta. A 2022-es razzián mindegyik ellenzéki pártból jelen volt egy-egy képviselőnő, így az akkor még LMP-s Schmuck Erzsébet, a DK-s Bősz Anett, vagy az akkor jobbikos képviselő Potocskáné Kőrösi Anita is.

Az ügyészség végül öt embert gyanúsított meg, s bár a vádhatóság neveket nem közölt, tudható: Iványi Gábor, a szocialista Gurmai Zita, Donáth Anna, Herényi Károly korábbi MDF-es politikus és Szél Bernadett ellen indult eljárás.

A 2022-es hatósági akciónál szintén jelenlévő párbeszédes Szabó Tímea elmondta: teljesen nyilvánvalóan a hatalom bosszújáról van szó, „akármit is állítson Orbán Viktor,” Donáth Anna a demokráciát és a jogállamiságot védte a kormánytól. – Ez gyáva, alattomos férfiak csúszása-mászása bátor nőkkel szemben. Senkire nem emeltünk kezet – minősítette koncepciósnak az ügyészségi gyanút a párbeszédes politikus, aki szerint rejtély, hogy miért pont a három képviselőnőt vette elő az ügyészség. – Lehet, hogy nekünk mást tartogatnak – mondta.

Az ügyészségre reggel kilenc előtt nem sokkal érkezett meg Donáth Anna a védőjével, Bárándy Gergely és két tucat momentumos aktivistával, illetve a Momentum vezetőivel, majd belépett az ügyészség ajtaján.

„Vannak helyzetek, amikor az ember azért imádkozik, hogy az alkalmatlan és gonosz embereket az Isten állítsa félre”

Iványi Gábor lelkész a MET vezetője az ügyészség kapujában úgy fogalmazott: – Az ilyen eseményeknek haszna, hogy látjuk egymást újra és erőt merítünk abból a gondolatból, hogy együtt küzdjünk, dolgozzunk azért az országért, amelynek rendszerváltásában harminc évvel a közreműködői voltunk. Azt nem hittük volna egykor, hogy valaha egyszer majd újra rendszerváltásban kell gondolkoznunk. Akik akkor úgy gondolták, hogy kiküldték az oroszokat, most visszahívják. Most én vagyok a ludas abban, hogy Donáth Annának be kellett menni ezen az ajtón. A MET vezető lelkésze emlékeztetett, hogy őt már korábban meggyanúsították, – Minden ujjlenyomatomat levették, lefotóztak oldalról és szemből, még nyálmintát is vettek tőlem – idézte fel.

Mindketten örökségként hordozzuk ezt, hiszen Anna nagyapja is minden rendszerben, így Horthy alatt, Rákosi alatt és Kádár alatt is börtönben ült" – mondta Iványi, szerinte pontosan ezért a momentumos politikus is úgy gondolja, hogy nem kell ezt a dolgot olyan nagyra tartani.

Felelevenítette azt is, hogy ötven évvel ezelőtt őrá is rótt ki a bíróság börtönbüntetést. – A kérdés, hogy mi a baj velünk, hogy mindig ilyen helyzetekbe kerülünk? - tette fel a kérdést Iványi Gábor, majd megválaszolta: – A baj nem velünk van, hanem mindig azokkal, akik visszaélnek a hatalmukkal, akik helyzetüket arra használják fel, hogy saját meggazdagodásukon és leválthatatlanságukon dolgozzanak, ahelyett, hogy az országunk és gyermekeink jövőjét építsék.

Röviden beszélt a 2022-es esetről, akkor a NAV nem mutatott se házkutatási engedélyt, semmilyen hivatalos iratot, törvénytelenül lezárták a MET, Iványi Gábor irodáját. Iványi pedig akkor követelte, hogy a saját irodájában „ő van otthon" és engedjék őt be. Bár Iványi Gábor akkor kifejezetten arról beszélt, hogy semmilyen erőszakot ne alkalmazzanak, ráadásul

később egy NAV-os százados is megállapította, hogy nem volt joguk lezárni az irodát, az ügyészség a lépcsőházi nyomakodásra hivatkozva mégis meggyanúsította a képviselőnőket.

– Az az ügyészség amely ugyanakkor nem akarja észrevenni, ahogy az orruk előtt szétlopják az országot, herdálják el jövőnket – folytatta Iványi Gábor - teszik tönkre egészségügyünket. Úgyhogy én, mint lelkipásztor azt mondtam itt valakinek: igen, a Biblia arra int, hogy imádkozzunk a felső hatóságokért is, ám vannak helyzetek, amikor az ember azért imádkozik, hogy az alkalmatlan és gonosz embereket az Isten állítsa félre."

Donáth Anna számára nem derült ki, valójában mivel gyanúsítják

Donáth Anna végül 10 óra 20 perckor kilépett az ügyészség épületéből A szimpatizánsok nagy tapssal fogadták, kérdésünkre pedig elmondta, az a gyanúsítás során nem derült ki számára, hogy konkrétan mivel és milyen bizonyítékok alapján gyanúsították meg. A nyomozati anyagot az elkövetkező napokban fogják ismertetni velük. Megkérdezték tőle, hogy tesz-e vallomást, mire Donáth Anna annyit közölt az ügyészekkel, hogy nem követte el a gyanúsításban foglalt bűncselekményt. Donáth Anna közölte: panaszt tett a gyanúsítás ténye ellen. – Meggyőződésem, hogy ez politikailag motivált eljárás és nem szakmai ami történik. Ezt támasztotta alá az Európai Parlament jogi szakbizottságának a véleménye, amely alapján az EP kétharmados többséggel megtagadta a mentelmi joga felfüggesztését. – Amiért itt állok, az, hogy már nincs mentelmi jogom – emlékeztetett. – Nagyon kíváncsian várom, hogy az ügyészség még hány embert vádol meg, hiszen amikor a NAV megszállta Iványi Gábor irodáját, akkor legalább ennyien, de talán ennél jóval többen is voltunk, mint most – fogalmazott.