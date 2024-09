- Sikeres műtéten esett át Szilágyi Áron

vívás;műtét;Szilágyi Áron;

2024-09-05 12:34:00 CEST

Sikeresen megműtötték Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok kardvívót - erről a sportember maga posztolt a Facebookon.

„Az olimpiai csapatversenyen láthattátok, hogy bicegek, nehezen terhelem a bal sarkamat, szenvedek. Több éve krónikus gyulladással küzdök az Achilles-ín csontos tapadásánál, ami a legrosszabb pillanatban lobbant be” - számolt be az olimpikon. Mint ismert, a magyar vívóklasszis az idei párizsi olimpián nagy meglepetésre kiesett az első körben, de nehézségeit a csapatversenyre így is sikeresen leküzdötte, Gémesi Csanáddal, Szatmári Andrással és Rabb Krisztiánnal közösen ugyanis olimpiai ezüstérmet szereztek. Szilágyi Áron most azt írta, szerencsére a felfokozott lelkiállapot, az adrenalin és a fókuszáltság nem engedte, hogy a fájdalom úrrá legyen rajta, de egyértelművé vált, hogy erre a problémára megoldást kell találni.

Szilágyi Áron beszámolója szerint specialistákkal egyeztetve a műtéti beavatkozás mellett döntött, s az operációt tegnap sikeresen végre is hajtották. A sportember úgy tűnik, nem bízta a véletlenre a dolgot és a jelek szerint inkább kifizette a magánegészségügy költségeit, ami persze nem jelent olyan nagy meglepetést annak fényében, hogy az Orbán-kormány arcpirító mértékben elhanyagolja az állami egészségügyet. A kabinetet legutóbb Magyar Péter állította pellengérre emiatt, amit a kormány leginkább azzal reagált le, hogy az állami ellátásban hatalmas leterheltség alatt dolgozó orvosokra kente a felelősséget, azt a valótlan állítást téve, hogy az ellenzéki bírálatok valójában őket érik.

Szilágyi Áron bejegyzésében köszönetet mondott az őt kezelő orvosoknak, kiemelten Kynsburg Ákosnak és Tállay Andrásnak. Mint írta, nagyon jó kezekben volt. „A rehabilitációt kétszeresen ösztönözve kezdem meg. Egyrészt szeretnék a kisfiammal minél hamarabb szabadon rohangálni a játszótéren, labdázni a kertben, vagy bringázni a parkban, másrészt úgy érzem, a páston, vívóként is van még feladatom a következő években. A megfelelő állapot visszanyerése biztosan az egyik legnagyobb kihívás lesz a pályafutásomban, de érzek erőt ennek a harcnak a megvívásához” - zárta bejegyzését a magyar vívóklasszis.