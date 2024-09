- A fideszesek továbbra is mobilozni akarnak a Parlamentben

Fidesz;telefon;Parlament;Momentum;TISZA Párt;

2024-09-05 17:43:00 CEST

Quod licet Iovi, non licet bovi - hangzik a latin mondás a kettős mércéről, amit a Fidesz természetesen ezúttal is alkalmaz saját magára nézve. Az ATV ugyanis megkérdezte a kormánypárti frakciót, hogy ha már a diákoktól elveszik a telefont az iskolában, akkor esetleg támogatják-e a Tisza Párt és a Momentum által is megfogalmazott javaslatot, miszerint a Parlamentben az országgyűlési képviselők se használhassák a telefonjaikat. A válasz alapján úgy tűnik, nem éppen, vagyis a fideszesek továbbra is szeretnék a kütyüiket babrálni a munkahelyükön.

A Fidesz-frakció álszentnek tartja a Momentum javaslatát - ezt közölte a képviselőcsoport sajtóosztálya a csatorna kérdésére. Ezt megtoldották még egy Facebookra feltöltött Reels-videóval is, amelyen az látható, hogy ellenzéki, köztük momentumos képviselők (Fekete-Győr András és Bedő Dávid) is telefonoznak a Tisztelt Házban.

Hogy ez mégis miért legitimálja a parlamenti telefonozgatást, az nem derült ki.

A Momentum azt javasolta, hogy a parlamenti ülések alkalmával a telefonokat és az okosórákat is adják le, és a laptopokat is csak korlátozott internet-hozzáféréssel lehessen használni, azaz csak a parlament.hu jöjjön be rajtuk, közösségimédia-platformok és más külső honlapok ne.

Mint ismert, a téma azt követően került elő, hogy az Orbán-kormány előírta a telefonok iskolai használatának tilalmát, majd amikor a budapesti Madách Imre Gimnázium ezzel szembehelyezkedő tartalmú nyilatkozatot tett közzé, kirúgták az intézmény igazgatóját.