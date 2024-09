- Alakul az új ukrán kormány

Ukrajna;kormányváltás;

2024-09-05 17:54:00 CEST

Volodimir Zelenszkij elnök után Ukrajna nemzetközi szinten legismertebb politikusának távozásáról úgy döntött a verhovna rada, hogy ő nem volt jelen a szavazás során, és több lemondott minisztertől eltérően nem is tartott beszámolót a távozása kapcsán. Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő a Telegramon számolt be arról, hogy az ülést levezető parlamenti elnök leszögezte, hogy Kuleba távolléte „nem a mi hibánkból történt”.

Kuleba előtt már négy tárcavezető és az állami vagyonkezelő vezetője is benyújtotta lemondását, - hogy mennyire önként, az nem ismert -, de az elnök pártjának, a parlamenti többséget adó Nép Szolgájának frakcióvezetője, David Arahamija még szerdán azt mondta, hogy az átalakítás a kormány minisztereinek több mint felét érinti majd. Az ukrán sajtó ennek ellenére csütörtökön csak nyolc új jelölésről számolt be, a Smihal-kormánynak a miniszterelnökkel együtt 23 tagja volt. A cikkünk megjelenéséig történt jelölések szerint a lemondottak közül újabb tisztségben csak Olha Sztefanisima neve jelent meg, aki az eddigi európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt mellett az igazságügyi minisztériumot is megkapja. Az Ukrajna megújulásáért és a vidékfejlesztésért felelős kormányfő helyettesi posztra Olekszij Kulebát, agrárminiszternek Vitalij Kovalt, ifjúsági és sport miniszternek Matvij Bidnijt jelölték. Szvitlana Hrincsuk lehet az új környezetvédelmi miniszter, Natalija Kalmikova a veteránügyi, Herman Szmetanyin az ipar stratégiai ágáért felelős miniszter, Mikola Tocsickij pedig az új kulturális miniszter.

Dmitro Kuleba utódjának eddigi helyettesét, Andrij Szibihát jelölte Zelenszkij, a parlament csütörtökön meg is szavazta kinevezését.

Az államfő is részt vett a „Nép szolgája” frakció ülésén szerda este, ahol sajtójelentések szerint azt mondta, Kulebának azért kellett távoznia, mert „hiányzik belőle az energia a fegyverellátás előmozdításához”. Egyes források viszont arról beszéltek az ukrán sajtónak, hogy a külügyminiszter és Zelenszkij főtanácsadója, közeli barátja és kabinetvezetője, Andrij Jermák között egyre nagyobb volt a feszültség, az elismert vezető diplomatának ezért kellett távoznia. Erre utal az is, hogy utódja csak márciustól dolgozott a külügyminisztériumban, azelőtt maga is elnöki tanácsadó, Jermák helyettese volt. A Politiconak nyilatkozó források is ezt valószínűsítik, rámutatva arra, hogy az elnöki hivatal több vezető tisztségviselője kap tárcát az új kabinetben: Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes, valamint infrastrukturális és regionális politikai miniszter, Mikola Tocsickij pedig kulturális és információpolitikai miniszter lesz a dezinformáció elleni küzdelem erősítése érdekében, az ugyancsak elnök-közeli Sztefanisima pozíciója pedig erősödik.

Lapzártánkkor még nem fejeződött be a kijevi kormányátalakítás, egyelőre nem tudni, hogy Denisz Smihal marad-e a miniszterelnök vagy új kormányfőt nevez ki Zelenszkij, immár harmadikat 2019-ben kezdődött elnöksége alatt.