- Vitézy Dávid és Magyar Péter szerint Karácsony Gergely az új rendszerben is ügyel rá, hogy pártkáderek kerüljenek a fővárosi cégek vezetésébe

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Magyar Péter;Szentkirályi Alexandra;

2024-09-05 19:11:00 CEST

Mint lapunk is beszámolt róla, nyilvános pályázatokat hirdet a főváros az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető és ellenőrző testületeinek tagságára, vagyis a cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági pozícióinak betöltésére az új ciklusban. Azóta Karácsony Gergely megtette a hivatalos bejelentést és meg is érkeztek rá a reakciók. Szentkirályi Alexandrának csak a szokásos gyurcsányozásra futotta, Vitézy Dávid és Magyar Péter már érdemi bírálatokat fogalmazott meg.

A főpolgármester hivatalos bejelentésében azt írta: „Az elmúlt években a Budapesti Közművek (BKM) létrehozásával – hat korábbi közműcég összevonásával – és a cégvezetők pályázat útján való kiválasztásával jelentős lépéseket tettünk egy átláthatóbb és takarékosabb vállalatvezetési működés felé. A következő önkormányzati ciklusban még tovább kell mennünk ezen az úton.” Úgy folytatta, javaslatot tesz a fővárosi cégek igazgatósági pozícióinak kétharmados csökkentésére, a felügyelőbizottsági tisztségeknek közel a törvényi minimumra való leszorítására, továbbá nyílt pályázatot ír ki minden fővárosi cég valamennyi igazgatósági és felügyelőbizottsági posztjának betöltésére, továbbá az olyan cégvezetői pozíciókra, ahol a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik a kinevezés. Hozzátette: „Csak olyanok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a szükséges végzettséggel és tapasztalattal – párttagkönyvet viszont senkitől nem kérünk”.

Utolsó bekezdésében azonban a főpolgármester megjegyezte, hogy a jelenlegi cégvezetők munkájával alapvetően elégedett, csak épp érdemes megnézni, hogy van-e jobb jelölt. Azt ígérte, politikai alapon nem fog se kinevezni, se kirúgni senkit, viszont a jelenlegi cégvezetőket arra kérte, hogy nyújtsák be pályázataikat. Némi ellentmondással a főpolgármester azt is egyértelművé tette, hogy az esélyegyenlőség jegyében nemi alapú diszkriminációt fog alkalmazni, azaz javaslatait annak megfelelően teszi meg, hogy az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok legalább egyharmada nő legyen.

A párttagkönyves megjegyzés Magyar Pétert hamar megihlette, a Tisza Párt elnöke rövidesen meg is jelent szokásához híven a kommentszekcióban. Eképp fogalmazott:

„Tehát ha jól értem, eddig elég volt a párttagkönyv a szakmaiság helyett és nyílt pályázat, valamint a takarékos működés sem volt előírás.”

A Tisza Párt elnöke felhívta a figyelmet, hogy Karácsony Gergely a mostani bejelentését és a pályázati kiírást is a fővárosi frakciók nélkül tette meg, viszont már napokkal korábban értesítette a DK-MSZP frakciót, hogy készüljenek és az embereik pályázzanak. „És ha jól értem, továbbra is ön akar egy személyben javaslatot tenni a kinevezendő vezetők személyére” - tette hozzá. Magyar Péter ezért közölte, a Tisza Párt nem fog asszisztálni ehhez az eljáráshoz. „Mi valóban azt szeretnénk, hogy az eddigi urambátyám kinevezési rendszer megszűnjön a fővárosban. Ha már eddig ez önöknek nem volt fontos” - írta.

Vitézy Dávid, az LMP korábbi főpolgármester-jelöltje saját bejegyzésben reagált a Facebookon, hosszabban kivesézve a bejelentést. Mint írta, a főpolgármester mai posztja alapján elsőre akár azt is hihetnénk, hogy átment az üzenet arról, hogy pártkáderek helyett szakemberek kellenek a fővárosi cégekbe. Jelen formában azonban szerinte az egész csak látszat. „Karácsony ugyanis az új pályázati kiírásokat, a kiválasztás folyamatát az októberben megalakuló Közgyűlés új frakcióival semmilyen módon nem egyeztette, míg a DK frakciójával kétszer ült le a nyilvános hírek alapján is csak az elmúlt egy hétben” - jelezte Vitézy, egy képpel is illusztrálva állítását.

Vitézy Dávid szerint erős a gyanú, hogy mindössze a választók által kisebbségbe szorított, Budapestet eddig vezető gazdasági és politikai elit hatalomátmentési kísérlete zajlik, azzal a mázzal leöntve, mintha épp az ellenkezője történne. „A főpolgármester kapkodva, még a szeptember végén záruló fővárosi ciklus utolsó heteiben akarja a pályázatokat lezavarni - a búcsúzó MSZP-DK többségű közgyűléstől eredő felhatalmazásával visszaélve” - fogalmazott.

A szűk különbséggel alulmaradt korábbi főpolgármester-jelölt jelezte, azért van, amiben a frakciója egyet fog érteni, nevezetesen azzal, hogy az igazgatósági helyek számát csökkentik, egyes igazgatóságokat pedig összevonnak.

„Karácsony azonban az egész pályáztatási folyamatot nevetségessé teszi azzal, hogy a pályázati kiírásban (!) előre leírja: ő kifejezetten a mai cégvezetők újrázását támogatja. Ezzel nyilván el akar riasztani minden új pályázót, hogy így helyükön hagyja az eddigi cégvezetőket, így például az utasait vágásérett pulykának hívó BKK-vezérigazgatót vagy a strandokat, fürdőket zuhanó színvonalon igazgató DK-s cégvezetőt”

- fogalmazott Vitézy Dávid.

„Ha a főpolgármester a cégvezetők kiválasztása kapcsán a cégek tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlést megkerülve, hatáskörét trükközéssel elvonva intézkedik, azzal nem csak magára húz minden felelősséget, de már első lépésével elzárkózik az együttműködéstől a budapestiek által megválasztott új, sokszínű közgyűléssel” - zárta bejegyzését Karácsony Gergely korábbi kihívója.

A témában a korábbi fideszes főpolgármester-jelölt, Szentkirályi Alexandra is megszólalt, de neki csak a megszokott gyurcsányozásra tellett. „Karácsony bejelentése: mostantól szakértelem is kell a fővárosi cégek vezetéséhez. Ezek szerint eddig csak Gyurcsány emberének kellett lenni hozzá?” - írta.